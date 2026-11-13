Ξέσπασε «πόλεμος» στη Διάσκεψη των Προέδρων: Κόντρα Κωνσταντοπούλου με ΠΑΣΟΚ για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων – Οργή Κακλαμάνη

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Η ένταση χτύπησε για μία ακόμα φορά “κόκκινο” στη Βουλή, με τη λέξη “ντροπή” να ακούγετε εκατέρωθεν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την πλήρωση της θέσης του προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Ανεξάρτητης Αρχής που έχει σημαντικό ρόλο και στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης σήμερα Παρασκευή, έκανε μία προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα 3/5 της Διάσκεψης, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, με πρόταση στο πρόσωπο του καθηγητή Άλκη Δερβιτσιώτη, θεωρώντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα υπερψηφίσει. Κι αυτό διότι παλιότερα η Χαριλάου Τρικούπη τον είχε προτείνει για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Εντούτοις, το ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε διαδικαστικό λόγο, απείχε από την ψηφοφορία και αυτό προκάλεσε την έκρηξη του κ. Κακλαμάνη.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Δουδωνής υποστήριξε ότι θα έπρεπε να συνεχιστεί η προηγούμενη συνεδρίαση στην οποία ο κ. Κακλαμάνης είχε προτείνει ως επικεφαλής της αρχής την πρώην Αντιπρόεδρο του ΣτΕ Αικ. Συγγούνα.

«Δεν είμαι υποχρεωμένος να φέρνω σε κάθε συνεδρίαση το ίδιο πρόσωπο» απάντησε ο κ. Κακλαμάνης προσθέτοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε δύσκολη θέση καθώς για να μη συμφωνήσει με τη ΝΔ αναγκάζεται να «αδειάσει» τον άνθρωπο που το ίδιο είχε προτείνει.

Για να έρθει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και να δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν έτοιμο να ψηφίσει καθώς η ΝΔ «κρατάει» και τον Νίκο Ανδρουλάκη και το κόμμα, αλλά η ίδια ξεμπρόστιασε το ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα να υπαναχωρήσει.

Εύλογα η ένταση χτύπησε κόκκινο.

Κακλαμάνης: Η ψήφος σας;

Δουδωνής: Δεν ψηφίζουμε.

Κωνσταντοπούλου: Είναι θύμα μπούλινγκ και δεν ψηφίζει…

Κακλαμάνης: Όταν θα ξαναγίνετε πρόεδρος της Βουλής να διευθύνετε τη συζήτηση!

Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, είναι αντικοινοβουλευτική η διαδικασία που διεκόπη με το πρόσχημα φωνών της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Κακλαμάνης: Άρα απέχετε της ψηφοφορίας;

Παναγιώτης Δουδωνής: Υποψήφια είναι η κυρία Συγγούνα που έχει και πλειοψηφία.

Κακλαμάνης: Έχω δικαίωμα να φέρω άλλη πρόταση!

Κωνσταντοπούλου: Ο,τι θέλει κάνει…

Κακλαμάνης: Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση σας. Τι ψηφίζετε;

Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.

Κακλαμάνης: Έπρεπε να σας ρωτήσω 10 φορές. Το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που είχε προτείνει για άλλη θέση…

Δουδωνής: Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι; Κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ διασκεδάζω πάρα πολύ. Διασκέδαζα και χθες που ρωτούσα αν τα βρήκε με τη ΝΔ. Και δεν απαντούσαν. Ο κ. Γερουλάνος κοίταζε το κινητό του και ο κ. Μπιάγκης δεν απαντούσε ούτε αυτός

Παίρνοντας το λόγο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ό,τι η αξιωματική αντιπολίτευση τα “είχε βρει” με την ΝΔ για την σημερινή ψηφοφορία.

«Είναι θλιβερή πραγματικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ που είναι από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι πάρα πολύ σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ παίζει το παιχνίδι της συναλλαγής ως κακός ηθοποιός», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας νέο επεισόδιο.

Δουδωνής: Μήπως παίζετε εσείς το παιχνίδι της συναλλαγής;

Κωνσταντοπούλου: Μην με διακόπτετε…

Δουδωνής: Εσείς μπορείτε να διακόπτετε, είναι μονομερές το δικαίωμα.

Κωνσταντοπούλου: Εσείς είστε θύμα μπουλινγκ να σας θυμίσω…

Δουδωνής: Με ειρωνεύεστε;

Κωνσταντοπούλου: Απολύτως σας ειρωνεύομαι!

Δουδωνής: Να είστε απολύτως βέβαιη ότι δεν σας φοβάμαι πάντως..

Κωνσταντοπούλου: Χαίρομαι πάρα πολύ!

Δουδωνής: Ούτε εσάς, ούτε τις αντικοινοβουλευτικές πρακτικές.

Στο σημείο εκείνο παρενέβη ο κ. Κακλαμάνης για να κατευνάσει τα πνεύματα:

«Είναι επίπεδο τώρα αυτό συναδέλφων με την μόρφωση των 2 σας;».

Δεν υπήρξε όμως αποτέλεσμα και η σύγκρουση συνεχίστηκε, με την κ. Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει την ώρα που μιλούσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χαριλάου Τρικούπη Δημήτρης Μπιάγκης, γεγονός που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη:

Κωνσταντοπούλου: Γιατί χτυπάτε τα χέρια σας ηρεμήστε!

Κακλαμάνης: Kα Κωνσταντοπούλου επιτέλους, σταματήστε!

Κωνσταντοπούλου: Εγώ; Χτυπάει τα χέρια, να ηρεμήσει!

Κακλαμάνης: Δεν το χτυπάει για εσάς, για εμένα τα χτύπαγε.

Κωνσταντοπούλου: Σας κάνει μπούλινγκ δηλαδή;

Μπιάγκης: Η κα Κωνσταντοπούλου για μία ακόμη φορά διαψεύστηκε.

Κωνσταντοπούλου: Τι θα κάνετε γιατί ξεμπροστιαστήκατε;

Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους, δεν ντρέπεστε όλοι σας! Είναι συνεδρίαση αυτή!

Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντρέπεστε που συναλλάσσεστε! Να ντραπείτε εσείς!

Κακλαμάνης: Είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία λέτε για συναδέλφους. Μείνετε εκεί που είστε…

Κωνσταντοπούλου: Εδώ θα μείνω όσο και αν δεν θέλετε να είμαι εδώ!