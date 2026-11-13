Κουτσούμπας: Οι εξελίξεις με το καλώδιο GSI έχουν εκθέσει την κυβέρνηση, την αξιοπιστία της, τις «ισχυρές συμμαχίες» και τα επιχειρήματά της

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη σημερινή τοποθέτησή του στη Βουλή, αναφερόμενος στις εξελίξεις με την υπόθεση του καλωδίου GSI, ενώ άσκησε κριτική και στα υπόλοιπα κόμματα.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές «έχουν εκθέσει την κυβέρνηση, την αξιοπιστία της, τις “ισχυρές συμμαχίες” της και τα επιχειρήματά της», ενώ υπογράμμισε ότι μαζί με την κυβέρνηση «έχουν εκτεθεί και τα άλλα κόμματα: Από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι την ακροδεξιά» που «υπηρετούν τις ίδιες δεσμεύσεις ως υποστηρικτές των στόχων της άρχουσας τάξης και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ». Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα, «το γαλλικό κράτος γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το Διεθνές δίκαιο και στέλνει επίσημη γραπτή ενημέρωση στην Τουρκία για έρευνες σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Όπως υπογράμμισε, «όλα τα ζητήματα ενημέρωσης και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας καλύπτονται από την ελληνική NAVTEX και τίποτα άλλο δεν χρειαζόταν» προσθέτοντας ότι «η Τουρκία αξιοποιεί ήδη αυτό το έγγραφο και θα το επικαλείται από εδώ και πέρα ως απόδειξη, ότι αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία της στην περιοχή. Γι’ αυτό και το απαίτησε άλλωστε».

Το ερώτημα, σύμφωνα με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, «είναι εσείς γιατί το δεχτήκατε; Αλλά και εδώ η απάντηση είναι προφανής. Τα είπε άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, χωρίς περιστροφές. Πρέπει, λέει, να βρεθεί μια φόρμουλα, ώστε τέτοια έργα διασυνδεσιμότητας να υλοποιούνται, μένοντας έξω από τις αντιπαραθέσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα». «Στην ουσία εννοείτε τα κυριαρχικά δικαιώματα του λαού και της χώρας να μείνουν στην απ’ έξω, για να προχωρήσουν οι μπίζνες του κεφαλαίου» είπε, ενώ αναφέρθηκε στις «προτροπές των Αμερικάνων που όποτε τους ρωτάνε για τις απαράδεκτες τουρκικές διεκδικήσεις λένε “βρείτε τα”».

Αυτό όμως, τόνισε, δεν είναι τίποτα άλλο «παρά συνδιαχείρηση και συνεκμετάλλευση στην πράξη» στο Αιγαίο που «θα οδηγήσει σε έναν επώδυνο συμβιβασμό μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, ο οποίος, βέβαια, δεν θα αποτρέψει την επόμενη ένταση, την επόμενη σύγκρουση».

Σημείωσε, ακόμα, πως «το καλώδιο εντάσσεται στον ενεργειακό πόλεμο, στον οποίο συμμετέχει η Ελλάδα στο πλευρό των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και στρατηγικών συμμάχων, όπως το ισραηλινό κράτος-δολοφόνος», ωστόσο «εντάσσεται και στην πολιτική της “πράσινης μετάβασης” της ΕΕ, η οποία βαθαίνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας». Υπογράμμισε πως «το ΚΚΕ είναι αντίθετο σε τέτοιους σχεδιασμούς και έργα, η άλλη όψη των οποίων είναι η ενεργειακή φτώχεια του λαού που εντείνεται».

Κριτική για την οικονομία

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ ακόμα και σε σχέση με τις αρχές Σεπτέμβρη που «ανακοίνωνε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με τυμπανοκρουσίες τα “κοστολογημένα” του προγράμματα. Όπως έκαναν και τα άλλα κόμματα που συμφωνούν με την κυβέρνηση στην πολιτική των υπερπλεονασμάτων, της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, της με κάθε τρόπο ενίσχυσης της κερδοφορίας του κεφαλαίου».

Σημείωσε ότι ο πληθωρισμός έφτασε κοντά στο 6% τον Οκτώβριο, ενώ για τον προϋπολογισμό είπε ότι η κυβέρνηση «σχεδιάζει να απογειώσει τη φοροληστεία για του χρόνου, σχεδόν στα 80 δισ. ευρώ, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των οποίων το πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, ενώ το μεγάλο κεφάλαιο “φοροδιαφεύγει” διαχρονικά. Όμως το κάνει κυρίως νόμιμα, με βάση τους νόμους που έχετε ψηφίσει».

Όπως ανέφερε η κυβέρνηση «προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να πείσει τον λαό να ξεχάσει τα δικαιώματα – που όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών του έχουν κλέψει – και να βολευτεί με κάποια επιδόματα και πασαλείμματα».

«Υπάρχουν βέβαια και οι πραγματικοί κερδισμένοι, όπως οι τράπεζες, οι οποίες θα επωφεληθούν τα μέγιστα και από τον περιβόητο “κουμπαρά” των παιδιών, καθώς θα μπορούν για χρόνια να λυμαίνονται τα χρήματα που θα “ματώνουν” οι οικογένειες για να τοποθετούν σε “κλειστούς” λογαριασμούς, μαζί με επιπλέον κρατικό χρήμα» είπε και πρόσθεσε: «Μην νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός δεν τα βλέπει όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχει η κυβερνητική προπαγάνδα. Μπορεί να υπάρχουν καμιά δεκαριά κόμματα που προσπαθούν να τον πείσουν να περιμένει το μεγάλωμα της καπιταλιστικής πίτας, για να επωφεληθεί κι αυτός και να εγγυώνται στο κεφάλαιο την “κοινωνική ειρήνη”. Μπορεί να υπάρχει η εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς και τα καλέσματα να μπουν “τα κεφάλια μέσα”, τώρα που παίζονται οι εθνικές υποθέσεις του κεφαλαίου, αλλά υπάρχει και η αντικειμενική πραγματικότητα. Τα αδιέξοδα της καθημερινής ζωής, ο μήνας που δεν βγαίνει, οι ανάγκες που δεν καλύπτονται, η επιθυμία να ζήσουν τα παιδιά μας όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα και όχι χειρότερα από εμάς. Και από αυτά δεν ξεφεύγετε».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις μεγάλες κινητοποιήσεις εργαζομένων και λαού, σημειώνοντας «θα εκφραστούν ακόμα πιο μαζικά και στην αντιιμπεριαλιστική πορεία του Πολυτεχνείου, θα εκφραστούν ακόμη πιο μαζικά επίσης στη γενική πανεργατική απεργία της 25ης Νοεμβρίου, μέρα που πρέπει να νεκρώσουν τα πάντα και να ακουστεί δυνατά το “καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους“».

Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε και για τις τεράστιες απεργίες και διαδηλώσεις στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία «απέναντι σε κάθε απόχρωσης κυβερνήσεις».

«Γιατί παντού τα ίδια τραβάνε οι λαοί, σε πανίσχυρες καπιταλιστικές χώρες που αδυνατούν να επιλύσουν ακόμα και το θέμα της στέγασης για τον λαό, αφού το επιλύουν για τους επενδυτές. Σε μια ΕΕ που τους καλεί να μην χαλάνε πολύ ρεύμα για να συνεχίζουν αυτοί τις κυρώσεις και τον πόλεμό τους με τη Ρωσία, και να κρύβουν κάτω από τα κρεβάτια τους “κιτ επιβίωσης 72 ωρών” 72 να ‘ναι οι ώρες τους, τους λέμε εμείς! Αυτή τη σάπια ΕΕ και αυτές τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις, οι λαοί μπορούν και πρέπει να τους στείλουν στον αγύριστο και να τραβήξουν τον δικό τους δρόμο, με βάση τις δικές τους πραγματικές ανάγκες. Και για να το πετύχουν αυτό, πρέπει να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία, κάθε μάχη, κάθε μέρα για να τις αδυνατίζουν και να δυναμώνουν το αντίπαλο δέος, που ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει. Και είναι το λαϊκό κίνημα. Είναι το ΚΚΕ», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.