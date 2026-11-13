Σαμαράς: «Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Ίμια» – Κάνει λόγο για «Πρέσπες του Αιγαίου»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη εξαπολύει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός ασκεί έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, κάνοντας λόγο για μυστική διπλωματία, η οποία, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε επικίνδυνες εξελίξεις για τα εθνικά συμφέροντα.

Στη δήλωσή του, ο κ. Σαμαράς παραλληλίζει τη σημερινή κατάσταση με τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκι, αλλά και την κρίση των Ιμίων, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής.

«Μυστική διπλωματία που οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει έξι ερωτήματα σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ενώ καταγγέλλει αυτό που χαρακτηρίζει «εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους».

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων τετελεσμένων στο Αιγαίο, καθώς συνδέει την ανοχή σε τουρκικές αμφισβητήσεις με την αποδοχή μιας νέας πραγματικότητας εις βάρος των ελληνικών θέσεων.

«Το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”», τονίζει, χρησιμοποιώντας έναν ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό χαρακτηρισμό για να περιγράψει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο Αντώνης Σαμαράς κλείνει τη δήλωσή του με ένα ακόμη σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια παρουσίασης των επιλογών της ως επιτυχιών δεν πείθει την ελληνική κοινωνία.

«Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”. Μιλήσαμε πολλοί. Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…», καταλήγει.

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, μεταφέροντας τη συζήτηση από τις τεχνικές και διπλωματικές δυσκολίες του έργου στο ευρύτερο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και της διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά

«Στις 25 Οκτωβρίου προειδοποίησα για τις δυσμενείς συνέπειες της αποδοχής του Τουρκικού αιτήματος για “ενημέρωση”.

Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε την πολιτική του κατευνασμού.

Έτσι, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

Πρώτον, ποιος, από πότε, πως, και με ποιανού την εντολή έδωσε στη Γαλλία το δικαίωμα να προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία για λογαριασμό της Ελλάδας;

Δεύτερον, ποιος, πότε και γιατί συμφώνησε με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης;

Τρίτον, γιατί το Γαλλικό σκάφος δεν απέπλεε μέχρι να ενημερωθεί η Τουρκική πλευρά;

Τέταρτον, εφόσον η Τουρκία ενημερώθηκε από τη Γαλλία, τότε η κάθε NAVTEX τι ρόλο παίζει;

Πέμπτον, εάν όλα τα παραπάνω έγιναν εν αγνοία της Ελλάδας, τότε γιατί δεν κάναμε διάβημα εναντίον της Γαλλίας και δεν αναστείλαμε την άδεια στην Γαλλική εταιρεία;

Έκτον, αφού δεχόμαστε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να “ενημερώνεται”, από εδώ και πέρα θα ζητάμε κι εμείς “ενημερώσεις” για αντίστοιχες ενέργειες της Τουρκίας;

Η μυστική διπλωματία Μητσοτάκη-Γεραπετρίτη μας οδηγεί σε νέα Μαδρίτη κι Ελσίνκι και σε νέα Ίμια. Διπλωματία που μετέτρεψε ακόμα και τους συμμάχους μας σε “Πόντιους Πιλάτους”.

Η εκχώρηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας σε τρίτους, το γκριζάρισμα ελληνικών περιοχών και η ανοχή στην επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία, είναι οι “Πρέσπες του Αιγαίου”.

Όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί την Αμαρτία να την βαφτίσει Αρετή, ο ελληνικός λαός δεν δέχεται τέτοια “ανοσιουργήματα”.

Μιλήσαμε πολλοί.

Αλλοίμονο σ’ αυτούς που δεν ακούνε…»