Οδυσσέας Δήμας: Κακουργηματική δίωξη για χορήγηση αναβολικών σε αθλητές της άρσης βαρών

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Αντιμέτωπος με ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα βρίσκεται ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Πύρρου, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ντόπινγκ.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του προπονητή κακουργηματική ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, που έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την απόδοση της αγωνιστικής του διάθεσης ή να συγκαλύψουν τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αγώνες, κατ’ επάγγελμα και με σκοπό προσπορισμού περιουσιακού οφέλους και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Επιπλέον, του αποδίδεται και το πλημμέλημα της παραβίασης της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή.

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης

Ο προπονητής συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από πολύμηνη έρευνα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ο 58χρονος φέρεται να χρησιμοποιούσε την ιδιότητα του προπονητή για να προμηθεύεται και να χορηγεί απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο ανήλικος γιος του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 58χρονος φέρεται να προμήθευε τους αθλητές με παράνομα σκευάσματα ήδη από τον Απρίλιο του 2024.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, κατά την οποία, ο προπονητής χορήγησε απαγορευμένη ουσία στον ανήλικο αθλητή, που είναι γιος του, κατά τη διάρκεια αγώνα. Συγκεκριμένα, στο αναλυθέν δείγμα ούρων του αθλητή, εντοπίστηκε η ουσία «οξανδρολόνη», η οποία κατατάσσεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA. Γι’ αυτή την υπόθεση είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο ποινή αποκλεισμού 12 ετών και στον αθλητή αντίστοιχη 10 μηνών.

Οι παραβάσεις αφορούν στις διατάξεις του άρθρου 128θ του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το Ν. 4791/2021, του άρθρου 281 Π.Κ. «Επιβλαβή φάρμακα», καθώς και του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνονται τα εξής:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε κατόπιν πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, ο κατηγορούμενος, με την ιδιότητα του προπονητή άρσης βαρών, προέβαινε, από τον Απρίλιο του 2024, στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα, στον οποίο ανιχνεύθηκε ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την ανωτέρω υπόθεση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού στον κατηγορούμενο και στον αθλητή.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

871 τεμάχια (δισκία, αμπούλες) παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

17 δελτία αθλητών,

ιδιόχειρες σημειώσεις,

συσκευή τηλεφώνου και

15.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα από τον Οργανισμό για την ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.