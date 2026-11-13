Άργος: Εκτροπή οχήματος ύστερα από καταδίωξη στο ύψος της λαχαναγοράς – Συνελήφθη ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καταδίωξη ύποπτου οχήματος είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή της πορείας του και τη σύλληψη του οδηγού, στο Άργος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να καταδιώξουν το ύποπτο όχημα, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο, στο ύψος της λαχαναγοράς. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό επί τόπου.

Στο σημείο κλήθηκε όχημα οδικής βοήθειας, το οποίο ανέλαβε μεταφορά του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας των αρχών για την υπόθεση.