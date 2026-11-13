Άργος: Εκτροπή οχήματος ύστερα από καταδίωξη στο ύψος της λαχαναγοράς – Συνελήφθη ο οδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Καταδίωξη ύποπτου οχήματος σημειώθηκε στο Άργος όταν ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει. Στο ύψος της λαχαναγοράς, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, όπου οι αρχές ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό επί τόπου. Το όχημα μεταφέρθηκε με οδική βοήθεια στην Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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καταδίωξη Άργος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καταδίωξη ύποπτου οχήματος είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή της πορείας του και τη σύλληψη του οδηγού στο Άργος.
  • Ο οδηγός αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο στο ύψος της λαχαναγοράς και το αυτοκίνητο να καταλήξει σε αγροτική έκταση.
  • Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό επί τόπου, ενώ το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση για ενδελεχή έρευνα.

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Καταδίωξη ύποπτου οχήματος είχε ως αποτέλεσμα την εκτροπή της πορείας του και τη σύλληψη του οδηγού, στο Άργος.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου αγνόησε το σήμα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr.

Οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να καταδιώξουν το ύποπτο όχημα, με τον οδηγό να χάνει τον έλεγχο, στο ύψος της λαχαναγοράς. Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη αγροτική έκταση.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον οδηγό επί τόπου.

Στο σημείο κλήθηκε όχημα οδικής βοήθειας, το οποίο ανέλαβε μεταφορά του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου στην Αστυνομική Διεύθυνση, προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας των αρχών για την υπόθεση.

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