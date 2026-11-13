Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια για να αρπάξει το μηχανάκι διανομέα – Συνελήφθη ο 36χρονος δράστης

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Το μηχανάκι ενός διανομέα έβαλε στο στόχαστρό του ένας 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την κλοπή του δικύκλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) στην οδό Ωραιοκάστρου, στον δήμο Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 36χρονος προσποιήθηκε ότι χρειάζεται βοήθεια, ώστε να πείσει τον 20χρονο διανομέα φαγητού να σταματήσει. Τότε, όμως, ο δράστης απώθησε τον 20χρονο και άρπαξε το δίκυκλό του.

Είχε στην κατοχή του και σπρέι πιπεριού

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που εντόπισαν τον 36χρονο ύστερα από αναζητήσεις και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και ένα σπρέι πιπεριού.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για Γερμανό υπήκοο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Το δίκυκλο εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον 20χρονο διανομέα, με καταγωγή από το Αφγανιστάν.