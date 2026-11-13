Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια για να αρπάξει το μηχανάκι διανομέα – Συνελήφθη ο 36χρονος δράστης

Ένας 36χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής στον δήμο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, αφού προσποιήθηκε ότι χρειαζόταν βοήθεια για να απωθήσει 20χρονο διανομέα και να του αποσπάσει το δίκυκλο. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τον δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σπρέι πιπεριού, και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία. Το κλεμμένο μηχανάκι εντοπίστηκε και αποδόθηκε άμεσα στον 20χρονο παθόντα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

διανομέας
Φωτογραφία: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη ένας 36χρονος για την κλοπή δικύκλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής στην οδό Ωραιοκάστρου, στον δήμο Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.
  • Ο δράστης προσποιήθηκε ότι χρειάζεται βοήθεια ώστε να πείσει τον 20χρονο διανομέα φαγητού να σταματήσει, και στη συνέχεια τον απώθησε αρπάζοντας το μηχανάκι.
  • Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 36χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σπρέι πιπεριού, ενώ το δίκυκλο αποδόθηκε πίσω στον νεαρό διανομέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το μηχανάκι ενός διανομέα έβαλε στο στόχαστρό του ένας 36χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την κλοπή του δικύκλου, τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/11) στην οδό Ωραιοκάστρου, στον δήμο Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο 36χρονος προσποιήθηκε ότι χρειάζεται βοήθεια, ώστε να πείσει τον 20χρονο διανομέα φαγητού να σταματήσει. Τότε, όμως, ο δράστης απώθησε τον 20χρονο και άρπαξε το δίκυκλό του.

Είχε στην κατοχή του και σπρέι πιπεριού

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που εντόπισαν τον 36χρονο ύστερα από αναζητήσεις και τον συνέλαβαν. Μάλιστα, στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και ένα σπρέι πιπεριού.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για Γερμανό υπήκοο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Το δίκυκλο εντοπίστηκε και αποδόθηκε στον 20χρονο διανομέα, με καταγωγή από το Αφγανιστάν.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ