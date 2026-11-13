NYT: Ο Τραμπ πίεσε τον Τζένσεν Χουάνγκ να «παλέψει για τη θέση του» στη Nvidia παρά το σκάνδαλο κατασκοπείας – Το παρασκήνιο μιας απροσδόκητης συμμαχίας

«Να παλέψει για τη θέση του» παρότρυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζένσεν Χουάνγκ, επιχειρώντας μέχρι την ύστατη στιγμή να κρατήσει τον ιδρυτή της Nvidia στη θέση του, παρά τις βαριές σκιές κατασκοπείας που έπεφταν πάνω από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, πίσω από το τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής κρύβεται μια απροσδόκητη συμμαχία, ο φόβος για κατάρρευση των αγορών και η πλήρης αδιαφορία του Αμερικανού Προέδρου για τις προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών.

«Πάλεψε για τη θέση σου»

Σύμφωνα με δημοσίευμα των NYT, που επικαλείται δύο πρόσωπα με γνώση της συνομιλίας, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού την Τρίτη -πριν εκείνος υποβάλει την παραίτησή του- και τον παρότρυνε να συνεχίσει να μάχεται για τη θέση του.

Το τηλεφώνημα αυτό αποτέλεσε τον τελευταίο κρίκο σε μια αλυσίδα κινήσεων με τις οποίες ο Τραμπ υπερασπίστηκε και προστάτευσε τον Χουάνγκ, ο οποίος είχε εξελιχθεί σε προβεβλημένο σύμμαχο και επιδραστικό σύμβουλό του σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε να τον στηρίζει μέχρι τέλους, ακόμη και αφότου οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με μια Κινέζα γυναίκα η οποία φέρεται να είναι κατάσκοπος.

Την Πέμπτη, η Nvidia ανακοίνωσε ότι ο Χουάνγκ, ο άνθρωπος που μετέτρεψε την εταιρεία στον κορυφαίο προμηθευτή προηγμένων μικροτσίπ AI στον κόσμο, αντικαταστάθηκε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από αποκαλύψεις όχι μόνο για τη σχέση του με την ύποπτη για κατασκοπεία, αλλά και για ακόμη μία σχέση με εργαζόμενη της εταιρείας του.

Εκπρόσωπος του Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ των NYT, ενώ ούτε ο Τραμπ ούτε ο Λευκός Οίκος ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα για σχόλιο σχετικά με το επίμαχο τηλεφώνημα.

Οι προειδοποιήσεις και η αδιαφορία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προειδοποιηθεί τουλάχιστον δύο φορές για τη σχέση του Χουάνγκ με μια Κινέζα υπήκοο, γνωστή ως Άλις Χουάνγκ, την οποία οι μυστικές υπηρεσίες έκριναν ότι είχε στρατολογήσει το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας.

Η πρώτη προειδοποίηση έγινε στα τέλη του περασμένου έτους και η δεύτερη την άνοιξη.

Παρά ταύτα, ο Τραμπ δεν ανέλαβε καμία δράση και τις δύο φορές, ενώ τον Μάιο πήρε τον Χουάνγκ μαζί του σε ταξίδι στην Κίνα. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες εξήρε δημόσια τον Χουάνγκ και εξέφρασε τη συμπάθειά του, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη.

Σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου ανέφεραν στην εφημερίδα ότι ο Τραμπ αντιμετώπισε με απάθεια τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια όταν ενημερώθηκε για τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ένας συνεργάτης του σημείωσε ότι ο Τραμπ είδε το περιστατικό κυρίως μέσα από το πρίσμα της μοιχείας και απέρριψε την ιδέα ότι η εμπλοκή του Χουάνγκ συνιστούσε απειλή για τη χώρα.

«Πολύ μεγάλη για να αποτύχει»

Για τον Τραμπ, η Nvidia ήταν ουσιαστικά «πολύ μεγάλη για να αποτύχει», σύμφωνα με τους συμβούλους του.

Η εταιρεία, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως σε χρηματιστηριακή αξία, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και αποτελούσε τον βασικό πυλώνα στις ελπίδες του Τραμπ για επικράτηση των ΗΠΑ έναντι της Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στους NYT για να περιγράψουν ευαίσθητες συζητήσεις, σύμβουλοι του Τραμπ έδωσαν αρκετές εξηγήσεις για τον χειρισμό του.

Κυριότερη εξ αυτών ήταν ότι είχε επενδύσει πολλά στον Χουάνγκ, τον οποίο θεωρούσε έναν «σύγχρονο Χένρι Φορντ», πρωτοπόρο σε μια τεχνολογία που θα μπορούσε να καθορίσει τον αιώνα.

Επιπλέον, ο Τραμπ έβλεπε την τύχη της Nvidia άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη της αμερικανικής οικονομίας και του χρηματιστηρίου.

Όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέταζε το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Χουάνγκ, ο Τραμπ ρώτησε έμπιστους συνεργάτες του τι πίστευαν ότι θα συνέβαινε στις αγορές, ανησυχώντας ότι η εκπαραθύρωσή του θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη πτώση.

Από το «Ποιος στο καλό είναι αυτός;» στη στενή συμμαχία

Η ύστατη προσπάθεια του Τραμπ να σώσει τον Χουάνγκ αποτέλεσε μια αξιοσημείωτη στιγμή σε μια σχέση που μόλις πριν από δύο χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχε, σημειώνουν οι New York Times.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο Χουάνγκ δεν βρισκόταν καν στο ραντάρ του. Ο ιδρυτής της Nvidia δεν είχε πραγματική παρουσία στην Ουάσινγκτον, δεν ασκούσε πιέσεις (lobbying), δεν χρηματοδοτούσε προεκλογικές εκστρατείες και έδειχνε ελάχιστο ενδιαφέρον για την πολιτική.

Αν και οι σαρωτικοί περιορισμοί της κυβέρνησης Μπάιντεν στις εξαγωγές μικροτσίπ τον ανάγκασαν να στρέψει περισσότερο την προσοχή του στην Ουάσινγκτον, εξακολουθούσε να εμπλέκεται πολιτικά πολύ λιγότερο από τους ανταγωνιστές του, ενώ, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες της τεχνολογίας, δεν παρέστη στη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ.

Με εμφανή ευχαρίστηση, ο Τραμπ έχει διηγηθεί σε συνεργάτες του την ιστορία της πρώτης φοράς που άκουσε το όνομα του Χουάνγκ: «Ποιος στο καλό είναι αυτός; Πώς τον λένε;» θυμάται να ρωτά.

«Τον λένε Τζένσεν Χουάνγκ, της Nvidia. Και είπα: “Τι στο καλό είναι η Nvidia;”».

Μέχρι τα τέλη του 2024, ωστόσο, ο Τραμπ είχε μάθει ότι ο Χουάνγκ ήταν ο αναντικατάστατος άνδρας στην εταιρεία που έλεγχε τουλάχιστον το 80% της αγοράς μικροτσίπ για την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Παράλληλα, ο Χουάνγκ διέκρινε μια ευκαιρία να προσεγγίσει έναν πρόεδρο που απαιτούσε προσωπική προσοχή και ανταποκρινόταν στην κολακεία.

Τον Απρίλιο του 2025, ο Χουάνγκ και η σύζυγός του, Λόρι, παρευρέθηκαν σε δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Τραμπ και μια ομάδα δωρητών από τον χώρο της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με άτομα που μίλησαν μαζί του εκείνη την περίοδο, ο Τραμπ έφυγε εντυπωσιασμένος, καθώς του επαναλάμβαναν διαρκώς ότι η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης περνούσε σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα από τη Nvidia.

«Κατακτάς τον κόσμο, Τζένσεν», θα του έλεγε αργότερα ο Τραμπ.

Η επανεκβιομηχάνιση των ΗΠΑ και τα deals

Όπως αναλύουν οι NYT, ο Χουάνγκ προσέφερε στον Τραμπ κάτι που δεν είχε καταφέρει να πετύχει στην πρώτη του θητεία.

Τότε, ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να φέρει πίσω τις θέσεις εργασίας στον άνθρακα και τον χάλυβα, όμως οι βιομηχανίες αυτές δεν ανέκτησαν ποτέ την παλιά τους αίγλη. Στη δεύτερη θητεία, η τεχνητή νοημοσύνη πρόσφερε έναν νέο δρόμο για την επανεκβιομηχάνιση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ πίστεψε ότι ο αγώνας δρόμου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers), και η τεράστια ζήτησή τους σε ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να αναζωογονήσει τη μεταποίηση και να διατηρήσει την οικονομία σε υψηλούς ρυθμούς, καθιστώντας τους επικεφαλής των εταιρειών AI τα πιο πολύτιμα στελέχη της χώρας, με τον Χουάνγκ στην κορυφή.

Ο Χουάνγκ ανταποκρίθηκε πλήρως σε αυτόν τον ρόλο του «σωτήρα».

Το 2025 ανακοίνωσε ότι η Nvidia θα παρήγαγε υποδομές AI αξίας έως και 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, έπλεξε το εγκώμιο του Τραμπ, δηλώνοντας τον Ιούλιο του ίδιου έτους: «Το μοναδικό πλεονέκτημα της Αμερικής, που καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει, είναι ο πρόεδρος Τραμπ».

Τον Μάιο του 2025 συνόδευσε τον Τραμπ στον Περσικό Κόλπο, όπου ανακοινώθηκαν συμφωνίες για την αγορά μικροτσίπ της Nvidia από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέροντας στον Αμερικανό Πρόεδρο τα πρωτοσέλιδα μεγάλων επιχειρηματικών συμφωνιών που τόσο επιθυμούσε.

Η κόντρα με τους σκληροπυρηνικούς και το «κουταλάκι» της Ταϊβάν

Ο Χουάνγκ έπεισε τον Τραμπ ότι η Nvidia έπρεπε να πουλά τα μικροτσίπ της όσο το δυνατόν ευρύτερα, ώστε ο κόσμος να χτίσει πάνω στην αμερικανική και όχι στην κινεζική τεχνολογία.

Με τη στήριξη και του Ντέιβιντ Σακς, υπεύθυνου του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα, οι δύο άνδρες έπεισαν τον Τραμπ να πάρει μια θέση αντιδημοφιλή για τη λαϊκιστική δεξιά.

Οι σκληροπυρηνικοί έναντι της Κίνας στον χώρο του κινήματος MAGA, συμπεριλαμβανομένου του Στίβεν Κ. Μπάνον, ζητούσαν την πλήρη απαγόρευση πώλησης μικροτσίπ στο Πεκίνο. Ο Τραμπ, όμως, συντάχθηκε με τον Χουάνγκ και τους δισεκατομμυριούχους επικεφαλής άλλων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η OpenAI, η Meta και η SpaceX.

Με παρότρυνση του Χουάνγκ, ο Τραμπ επέτρεψε στη Nvidia να πουλήσει συγκεκριμένα μοντέλα μικροτσίπ στην Κίνα, βάσει μιας ασυνήθιστης συμφωνίας στην οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λάμβανε το 15% -και αργότερα το 25%- των εσόδων.

Οι επικριτές έθεσαν νομικά ζητήματα και προειδοποίησαν ότι «ξεπουλιέται» η εθνική ασφάλεια, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι εξέφραζαν κατ’ ιδίαν την έκπληξή τους για την τεράστια επιρροή που φαινόταν να ασκεί ο Χουάνγκ στον Τραμπ.

Σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούσαν για τον Χουάνγκ πολύ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο κατασκοπείας αυτό το φθινόπωρο.

Τον θεωρούσαν, στην καλύτερη περίπτωση, αφελή και απρόσεκτο στις συναλλαγές του με Κινέζους επιχειρηματίες και τοπικούς αξιωματούχους, με τους οποίους διατηρούσε στενούς δεσμούς, ενώ ορισμένοι αναρωτιούνταν πώς ήταν δυνατόν να αγνοούσε τις πιθανές διασυνδέσεις της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, όπως καταλήγει το ρεπορτάζ των NYT, ο Τραμπ δεν επρόκειτο ποτέ να συμμεριστεί αυτές τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας.

Παρά την επιθετική προεκλογική του ρητορική κατά της Κίνας -έχει κατηγορήσει το Πεκίνο ότι «βιάζει» την αμερικανική οικονομία, κάνοντας τη γραμμή αυτή αιχμή του δόρατος στην εκστρατεία του το 2016-, δεν υπήρξε ποτέ «γεράκι» κατά της Κίνας με τη συμβατική έννοια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του, η επιθετική του στάση περιοριζόταν στο εμπόριο, και ακόμη και εκεί έδειξε επανειλημμένα ότι προτιμά να κλείσει μια συμφωνία με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ παρά να εμπλακεί σε έναν παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο.

Σε αντίθεση με προκατόχους του, αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πεκίνο – όταν ρωτήθηκε το 2020 γιατί δεν επέβαλε κυρώσεις για τις μαζικές κρατήσεις Ουιγούρων στη Σιντζιάνγκ, απάντησε: «Λοιπόν, βρισκόμασταν στη μέση μιας μεγάλης εμπορικής συμφωνίας».

Άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του Τραμπ αναφέρουν, τέλος, ότι κατ’ ιδίαν έχει διερωτηθεί γιατί οι ΗΠΑ θα έμπαιναν ποτέ σε πόλεμο για την Ταϊβάν.

Μάλιστα, για να υπογραμμίσει την περιφρόνησή του για το μικρό νησιωτικό έθνος, ο Τραμπ συνηθίζει να σηκώνει ένα κουταλάκι του γλυκού μπροστά στους συνδαιτυμόνες του στο κλαμπ γκολφ του και να λέει: «Αυτή είναι η Ταϊβάν».