Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Νέο κύμα επιθέσεων των Χούθι κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας

Νέο μπαράζ επιθέσεων κατά στρατηγικών ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν χθες οι Χούθι της Υεμένης, βάζοντας στο στόχαστρο τον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, τον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στη Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και εγκατάσταση του σαουδαραβικού ενεργειακού κολοσσού ARAMCO στο Ριάντ.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό εκπρόσωπο του κινήματος, Γιαχία Σάρι, η πρώτη επίθεση είχε στόχο τον σταθμό άντλησης Νο 7 του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης και πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η δεύτερη φέρεται να έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Γιανμπού με τη χρήση βαλλιστικού πυραύλου. Παράλληλα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση και σε εγκατάσταση της ARAMCO στη σαουδαραβική πρωτεύουσα.

Ο συγκεκριμένος πετρελαιαγωγός αποτελεί κρίσιμης σημασίας ενεργειακή αρτηρία για το βασίλειο, καθώς συνδέει τις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας με το λιμάνι της Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Μέσω αυτού, το Ριάντ μπορεί να διοχετεύει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς ουσιαστικού αποκλεισμού από το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι υποστήριξε ακόμη ότι επιτυχείς ήταν τρεις επιπλέον στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς και δύο προηγούμενες επιθέσεις, με στόχο σαουδαραβικό αεροδρόμιο και αεροπορική βάση κοντά στα σύνορα με την Υεμένη. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύτηκαν από ανεξάρτητη επιβεβαίωση.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκώς εντεινόμενο κύμα επιθέσεων από τους Χούθι, μετά την αναζωπύρωση της πολεμικής σύγκρουσης στην Υεμένη τον Ιούλιο, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας. Οι επιθέσεις έχουν επικεντρωθεί σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα επανειλημμένα πλήγματα στον πετρελαιαγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος αποτελεί βασική εναλλακτική οδό εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στον Περσικό Κόλπο. Μόλις τη Δευτέρα, το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι εγκατάσταση του αγωγού δέχθηκε επίθεση, από την οποία προκλήθηκε πυρκαγιά, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η λειτουργία του.

Από την πλευρά της, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ την αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, η ίδια συμμαχία είχε γνωστοποιήσει την καταστροφή δύο βαλλιστικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς τη δυτική Σαουδική Αραβία, καθώς και την αναχαίτιση δύο ακόμη drones στο νότιο τμήμα του βασιλείου και στην ευρύτερη διοικητική περιφέρεια της Μέκκας.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική Πολιτική Άμυνα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν στην περιοχή του χωριού Σαμπούχα, περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Μέκκα.

Οι Χούθι, πάντως, έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχοποιούν τις δύο ιερές πόλεις του Ισλάμ, τη Μέκκα και τη Μεδίνα, επιχειρώντας να αποστασιοποιηθούν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη θρησκευτική και πολιτική κατακραυγή.

Η νέα κλιμάκωση αναδεικνύει τις αυξανόμενες απειλές για τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τη στρατηγική σημασία του πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ καθιστούν ακόμη πιο κρίσιμες τις εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου.