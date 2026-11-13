«Πρόσωπο με πρόσωπο»: Στο επίκεντρο ο φάκελος «ΔΙΑΦΘΟΡΑ» – ΒΙΝΤΕΟ

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Πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Πολιτική, την Οικονομία και την Κοινωνία, διασταύρωσαν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους, για κορυφαία ζητήματα της επικαιρότητας, στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το βράδυ της Πέμπτης, η εκπομπή άνοιξε τον φάκελο «ΔΙΑΦΘΟΡΑ». Υποθέσεις διαφθοράς και αυθαιρεσίας, που αποκάλυψε το ελληνικό FBI. Επίορκοι αστυνομικοί και κρατικοί λειτουργοί που λαδώνονται. Η ελληνική μαφία και το μαύρο χρήμα.

Είναι διαχρονικό το φαινόμενο;

Στο στούντιο, εκπρόσωποι κομμάτων πήραν θέση και διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη σκιά μιας σειράς σκανδάλων και πρωτοφανών αποκαλύψεων.

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