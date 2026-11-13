Έκρηξη στην Πλάκα: Συνολικά 94 φορές είχαν απασχολήσει τις Αρχές οι 3 κατηγορούμενοι – Ο ένας είχε καταδικαστεί σε 21 χρόνια κάθειρξης αλλά έμεινε στη φυλακή μόλις… τέσσερις μήνες

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Σε 21 χρόνια κάθειρξης είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο του 2024 ένας από τους τρεις κατηγορούμενους για τη φονική έκρηξη σε διπλοκατοικία στην Πλάκα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι. Ωστόσο, ο 34χρονος παρέμεινε στη φυλακή μόλις τέσσερις μήνες, καθώς έγινε δεκτή αίτηση ακύρωσης της δικαστικής απόφασης που είχε υποβάλει η υπεράσπισή του.

Τα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω της εκπομπής «Πρόσωπο με Πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1. Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν απασχολήσει τις Αρχές συνολικά 94 φορές στο παρελθόν, για υποθέσεις που περιλάμβαναν συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά.

Οι κατηγορούμενοι ήταν ήδη γνωστοί στις Αρχές, ενώ είχαν καταδικαστεί και σε πολυετείς ποινές κάθειρξης. Η εκπομπή παρουσίασε δύο δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον 34χρονο και τον 55χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισήλθαν στη διπλοκατοικία και προκάλεσαν τη διαρροή αερίου αφαιρώντας τμήμα χαλκοσωλήνα.

Έμεινε στη φυλακή μόλις για τέσσερις μήνες

Τον Απρίλιο του 2024, ο 34χρονος καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο σε 21 χρόνια κάθειρξης για εγκληματική οργάνωση, εμπρησμό, ληστεία, αρπαγή ανηλίκου, βαριά σωματική βλάβη και άλλα αδικήματα.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε ερήμην του κατηγορουμένου και η απόφαση δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Έναν μήνα αργότερα, τον Μάιο του 2024, ο 34χρονος συνελήφθη στην Ομόνοια και οδηγήθηκε στις φυλακές Λάρισας για να εκτίσει την ποινή του.

Παρά την καταδίκη του, αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, έχοντας παραμείνει κρατούμενος για μόλις τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η υπεράσπισή του είχε καταθέσει αίτηση ακύρωσης της δικαστικής απόφασης, επικαλούμενη σοβαρό λόγο για την απουσία του από τη δίκη. Το αίτημα έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα ο 34χρονος να αφεθεί ελεύθερος, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης παραμένει σε εκκρεμότητα.

Από την αποφυλάκισή του μέχρι και την έκρηξη στην Πλάκα, ο 34χρονος συνελήφθη άλλες δέκα φορές, χωρίς σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις να παραμείνει υπό κράτηση.