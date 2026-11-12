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Η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της Marc για τον ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45

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Νίκος Χατζηνικολάου
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Απόψε, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η νέα μεγάλη δημοσκόπηση της MARC.

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες εάν αύριο είχαμε εκλογές;

Πώς αξιολογούν το έργο της κυβέρνησης, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης;

Ποιον πολιτικό κρίνουν καταλληλότερο ως πρωθυπουργό;

Ποιο είναι το κορυφαίο πρόβλημα που απασχολεί την καθημερινότητά τους;

Πώς κρίνουν τα φαινόμενα διαφθοράς; Είναι ένα πρόσκαιρο ή ένα διαχρονικό φαινόμενο που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία;

Ποιοι θεωρούν ότι ευθύνονται για τους πλειστηριασμούς και τον τρόπο λειτουργίας των FUNDS στη χώρα μας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης. Σχολιάζει η Σία Κοσιώνη.

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