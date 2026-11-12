Ιταλία: Έκτακτη συνάντηση της Μελόνι με την αντιπολίτευση μετά τις απειλές για βόμβα στα σχολεία – Αλλάζει ο τρόπος εκκένωσης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνάντηση με αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης είχε σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με βασικό αντικείμενο τον συντονισμό και τη στρατηγική θωράκισης της χώρας απέναντι στο κύμα κυβερνοεπιθέσεων των τελευταίων ημερών.

Όπως διέρρευσε, τυχόν εκκενώσεις θα αποφασίζονται στο εξής από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές σχολείων.

Σήμερα το πρωί, πάντως, μετά την αποστολή νέων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποφασίστηκε η εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες της χώρας.

Το απόγευμα, παράλληλα, πρόκειται να εγκριθεί ειδικό τεχνικό πρωτόκολλο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις.

H γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, από την μεριά της, δήλωσε ικανοποιημένη από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, αλλά πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών θα πρέπει να ενημερώσουν -άμεσα και με λεπτομερή τρόπο- την Βουλή και την Γερουσία της χώρας για τα στοιχεία που διαθέτουν και τις επόμενες κινήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων απειλών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ