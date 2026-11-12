LIVE UPDATE
Συναγερμός στη Γραμμή 2 του Μετρό λόγω πτώσης ατόμου στον σταθμό «Ηλιούπολη» – Ποιοι σταθμοί έχουν κλείσει

Ιταλία: Έκτακτη συνάντηση της Μελόνι με την αντιπολίτευση μετά τις απειλές για βόμβα στα σχολεία – Αλλάζει ο τρόπος εκκένωσης

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συναντήθηκε με εκπροσώπους της αντιπολίτευσης με αντικείμενο τη στρατηγική θωράκισης απέναντι στο κύμα κυβερνοεπιθέσεων, μετά την αποστολή απειλητικών μηνυμάτων και την εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες. Στο πλαίσιο των μέτρων, οι εκκενώσεις θα αποφασίζονται εφεξής από τους νομάρχες αντί των διευθυντών, ενώ δρομολογείται η έγκριση ειδικού τεχνικού πρωτοκόλλου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Remo Casilli/Reuters
Φωτογραφία: Remo Casilli/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνάντηση με αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης είχε η Τζόρτζια Μελόνι, με αντικείμενο τον συντονισμό και τη στρατηγική θωράκισης απέναντι στο κύμα κυβερνοεπιθέσεων.
  • Τυχόν εκκενώσεις θα αποφασίζονται στο εξής από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές, ενώ σήμερα εκκενώθηκαν σχολεία σε έξι περιφέρειες λόγω νέων απειλητικών μηνυμάτων.
  • Παράλληλα αναμένεται η έγκριση ειδικού τεχνικού πρωτοκόλλου, με την αντιπολίτευση να ζητεί άμεση και λεπτομερή ενημέρωση του κοινοβουλίου από τους αρμόδιους υπουργούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνάντηση με αντιπροσώπους της αντιπολίτευσης είχε σήμερα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με βασικό αντικείμενο τον συντονισμό και τη στρατηγική θωράκισης της χώρας απέναντι στο κύμα κυβερνοεπιθέσεων των τελευταίων ημερών.

Συναγερμός στην Ιταλία: Νέες συντονισμένες απειλές για βόμβα σε αρκετά σχολεία

Όπως διέρρευσε, τυχόν εκκενώσεις θα αποφασίζονται στο εξής από τους νομάρχες και όχι από τους διευθυντές σχολείων.

Σήμερα το πρωί, πάντως, μετά την αποστολή νέων απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποφασίστηκε η εκκένωση σχολείων σε έξι περιφέρειες της χώρας.

Ιταλία: Η πρώτη αντίδραση της Μελόνι μετά τις απειλές για βόμβα σε 300 σχολεία – «Δεν υπάρχει κίνδυνος»

Το απόγευμα, παράλληλα, πρόκειται να εγκριθεί ειδικό τεχνικό πρωτόκολλο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες κυβερνοεπιθέσεις.

H γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Έλι Σλάιν, από την μεριά της, δήλωσε ικανοποιημένη από την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συνεργαστεί με την αντιπολίτευση, αλλά πρόσθεσε ότι οι υπουργοί Άμυνας και Εσωτερικών θα πρέπει να ενημερώσουν -άμεσα και με λεπτομερή τρόπο- την Βουλή και την Γερουσία της χώρας για τα στοιχεία που διαθέτουν και τις επόμενες κινήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των συγκεκριμένων απειλών.

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε περίπου 300 σχολεία – «Θα σας αφανίσουμε»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ