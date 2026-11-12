Axios: Άγρια κόντρα Μπέσεντ-Λάτνικ στον Λευκό Οίκο για τη Megaspeed – Η παρέμβαση Τραμπ για το σκάνδαλο της Nvidia και ο ρόλος του Μασκ

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Νέες διαστάσεις προσλαμβάνει το «σκάνδαλο Τζένσεν Χουάνγκ» στις ΗΠΑ, καθώς η κρίση γύρω από την Nvidia πυροδότησε μια θυελλώδη σύγκρουση κορυφής εντός του Λευκού Οίκου, όπως την περιγράφει το Axios.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ στην αίθουσα επιχειρήσεων (Situation Room), κατηγορώντας τον για απραξία και συστηματική καθυστέρηση στην επιβολή κυρώσεων σε εταιρείες που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, με επίκεντρο τη φερόμενη ως «ασπίδα» προστασίας προς την εταιρεία Megaspeed.

Άγρια «κόντρα»

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, η ένταση κορυφώθηκε όταν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης συνεδρίασαν στο Situation Room.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ , ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέημσον Γκριρ και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Μπέσεντ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Λάτνικ αναφορικά με το γιατί το υπουργπός του αντιστέκεται στην εφαρμογή ελέγχων εξαγωγών, ιδίως όσον αφορά τη Megaspeed, την εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου κατασκοπείας με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και την Κινέζα φερόμενη ως κατάσκοπο Άλις Χουάνγκ.

Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τάχθηκαν στο πλευρό του Μπέσεντ.

«Πώς γίνεται η Megaspeed να μην είναι στη λίστα των οντοτήτων;» ρώτησε ο Μπέσεντ τον Λάτνικ, σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για τα όσα διαδραματίστηκαν.

Αρχικά, ο Λάτνικ φάνηκε να χάνει τα λόγια του και απάντησε: «Δεν ξέρω. Θα το κοιτάξω».

Μια πηγή με εκτεταμένη εμπειρία γύρω από το ζήτημα των τσιπ χαρακτήρισε την απάντηση αυτή «ανοησία», δεδομένου ότι ο Λάτνικ προέβαλε αντιστάσεις αφότου ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο του είχε παραδώσει προσωπικά υπόμνημα που κατέγραφε τα προβλήματα με τη Megaspeed.

Παρά το γεγονός ότι ο Λάτνικ φάνηκε αρχικά να συμφωνεί, στη συνέχεια μουρμούρισε: «Πρέπει να το ελέγξω με τον Πρόεδρο».

Ο υφυπουργός Εμπορίου, Τζεφ Κέσλερ, είχε επίσης προειδοποιηθεί επανειλημμένα σε συσκέψεις, αλλά παρέπεμπε στον Λάτνικ λέγοντας «Αυτή είναι απόφαση του υπουργού».

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εμπορίου διέψευσε ότι έλαβε χώρα η εν λόγω αντιπαράθεση στο Situation Room.

«Αυτό είναι ψευδές. Ο υπουργός Μπέσεντ και ο υπουργός Λάτνικ δεν είχαν καμία τέτοια συνομιλία», δήλωσε η εκπρόσωπος Κρίστεν Εϊχάμερ, ενώ το υπουργείο Οικονομικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η «γραμμή άμυνας» και οι αποκαλύψεις για τη Megaspeed

Πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Λάτνικ αφιέρωσε τον τελευταίο χρόνο προσπαθώντας να «αναιρέσει» τις προσπάθειες άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης να λογοδοτήσει η Megaspeed -η οποία κατηγορείται για παράνομη εξαγωγή αμερικανικών τσιπ προς την Κίνα- λόγω φόβων ότι κάτι τέτοιο θα κλιμάκωνε τον εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο.

Η κόντρα αυτή αναδεικνύει μια βαθιά δυσλειτουργία στις προσπάθειες αποτροπής της διοχέτευσης αμερικανικής τεχνολογίας στην Κίνα.

Τα προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia παρέχουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη συστημάτων αιχμής που μπορούν να μεταμορφώσουν τον πόλεμο και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εμπορίου δεν έχει προσθέσει ούτε μία εταιρεία στη δική του Λίστα Οντοτήτων εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, παρά τις έντονες πιέσεις από στελέχη της εθνικής ασφάλειας.

Η αντιπαράθεση υπογραμμίζει επίσης τη χρόνια πολιτική κόντρα μεταξύ Μπέσεντ και Λάτνικ, η οποία χρονολογείται από την περίοδο της μετάβασης, όταν αμφότεροι διεκδικούσαν το υπουργείο Οικονομικών και αργότερα συγκρούστηκαν για την εμπορική πολιτική.

Η παρέμβαση Τραμπ και η εμπλοκή του Έλον Μασκ

Παρά τις αντιστάσεις του Λάτνικ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξουσιοδότησε -για τρίτη φορά φέτος- μια σαρωτική επιχείρηση κατά εταιρειών που ύποπτα διοχετεύουν τα προηγμένα τσιπ AI της Nvidia στην Κίνα, συμβουλευόμενος μάλιστα τον Έλον Μασκ πριν δώσει το «πράσινο φως».

Ο Τραμπ, από το Οβάλ Γραφείο, επικοινώνησε με τον Μασκ, ο οποίος στήριξε τη θέση των Ρούμπιο, Μπέσεντ, Γκριρ και Χέγκσεθ υπέρ της επιβολής ελέγχων, κόντρα στον Λάτνικ που προειδοποιούσε ότι κάτι τέτοιο «θα ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Κίνα».

«Όλοι αντέτειναν ότι η Κίνα μάς κάνει ήδη αυτό που ο Λάτνικ προειδοποιούσε ότι θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή στο Axios.

Με τον Λάτνικ να αποτελεί τον μοναδικό διαφωνούντα, ο Τραμπ έλαβε την τελική απόφαση: «Ας το κάνουμε».

Ωστόσο, μόλις βγήκαν έξω από το Οβάλ Γραφείο, ο Λάτνικ επιχείρησε εκ νέου να καθυστερήσει τις εξελίξεις λέγοντας: «Θα ετοιμάσω μερικές επιλογές και θα επανέλθω».

Η αντίδραση των παρευρισκόμενων ήταν άμεση: «Όχι, όχι, η απόφαση έχει ληφθεί. Να πάτε να το εκτελέσετε», είπε χαρακτηριστικά μια πηγή, παρότι -όπως σημειώνεται- η εντολή εξακολουθεί να μην έχει εφαρμοστεί.