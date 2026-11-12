Φωτιά σε δύο ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα – Με ελαφρά εγκαύματα δύο άνδρες

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο επί της οδού Σπύρου Τρικούπη στην Αθήνα. Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 19 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα από πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο επί της οδού Σπύρου Τρικούπη στην Αθήνα.
  • Δύο άνδρες, ηλικίας 35 και 19 ετών, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
  • Η φωτιά έσβησε άμεσα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε δύο ηλεκτρικά πατίνια που βρίσκονταν σε εγκαταλελειμμένο ισόγειο χώρο επί της οδού Σπύρου Τρικούπη στην Αθήνα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:00 και σύμφωνα με πληροφορίες δύο άνδρες ηλικίας 35 και 19 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στον χώρο, υπέστησαν ελαφρά εγκαύματα στα άνω άκρα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά έσβησε άμεσα και στο σημείο κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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