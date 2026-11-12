Καιρός: Αφρικανική σκόνη και λασποβροχές από το μεσημέρι της Πέμπτης – Πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα, δείτε τους χάρτες

Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει στη χώρα μας και θα κάνει αισθητή την παρουσία της από το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11) και μέχρι το Σάββατο (14/11). Το επεισόδιο θα κορυφωθεί την Παρασκευή (13/11) και οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η Δυτική Ελλάδα, οι Κυκλάδες και Κρήτη. Παράλληλα, αναμένονται λασποβροχές σε τμήματα της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, με τον καιρό να παρουσιάζει εναλλαγές τις επόμενες ημέρες, και το σκηνικό… από άνοιξη να θυμίζει φθινόπωρο.

Μαρουσάκης: Οι ισχυροί άνεμοι, η αφρικανική σκόνη και οι λασποβροχές

Ο γνωστός μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προβλέπει ότι αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, οι άνεμοι θα φτάσουν σε επίπεδα θυέλλης στο Αιγαίο. Όπως είπε, ο νοτιάς μεταφέρει την πιο θερμή αέρια μάζα μέσα στο Αιγαίο, ταυτόχρονα όμως προέρχεται από θαλάσσιες εκτάσεις και άρα αυξάνει και τη σχετική υγρασία.

Αναμένονται αυξομειώσεις των βροχοπτώσεων, κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ καλύτερες θα είναι οι καιρικές συνθήκες σε πιο εσωτερικές περιοχές της χώρας μας και με αυξημένες θερμοκρασίες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι νεφώσεις στις περισσότερες γεωγραφικές εκτάσεις θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και στα δυτικά – βορειοδυτικά τμήματα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, θα συνοδευτούν από λίγες βροχές. Οι βροχές θα ενταθούν αύριο στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο θα υπάρξει μία διαταραχή, που θα κάνει πιο έντονες τις βροχές προς το ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Προέβλεψε, επίσης, ότι η πολύ θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής θα πλησιάσει τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και τις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και το Σάββατο, φτάνοντας ενδεχομένως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, όπως αναφέρει, ενώ βροχές θα σημειώνονται στη δυτική Ελλάδα.

Προειδοποίησε στη συνέχεια ότι αύριο, Παρασκευή, στα ανατολικά και νότια θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασιακές τιμές, όμως τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα θα βρεθούν σε μία επικίνδυνη ζώνη καιρικών φαινομένων με βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Ένταση θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου απαιτείται προσοχή.

Το Σάββατο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι καιρικές συνθήκες θα είναι βελτιωμένες και οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο, το βράδυ όμως θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια – βορειοανατολικά και ενδέχεται να σημειωθούν έντονα φαινόμενα προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με τους ανέμους να γυρίζουν σε βοριάδες, να πέφτει για λίγο η θερμοκρασία μέχρι και τη Δευτέρα. Από την Τρίτη θα οδηγηθούμε σε ένα ανάλογο μοτίβο, με βροχές προς τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή.

Επομένως, τόνισε ο μετεωρολόγος, θα έχουμε καιρικές εναλλαγές τις επόμενες ημέρες και από τον σχεδόν ανοιξιάτικο καιρό θα πάμε στον πιο φθινοπωρινό. Πρόκειται για καιρικά σκαμπανεβάσματα μέχρι να φτάσουμε στο χειμερινό σκηνικό, πρόσθεσε.

Meteo: Οι χάρτες πρόγνωσης της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων ημερών έχουν ευνοήσει τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, καθώς οι άνεμοι νότιων διευθύνσεων μεταφέρουν αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική προς την Ανατολική Μεσόγειο. Οι συγκεντρώσεις θα γίνουν αντιληπτές από τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου και θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.

Στους χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης κοντά στην επιφάνεια του εδάφους την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο DUST/ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη των επεισοδίων σκόνης στην Ελλάδα από το Παρατηρητήριο Μεταφοράς Ερημικής Σκόνης (https://meteo.gr/dust/), που λειτουργεί επιχειρησιακά η Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και περιλαμβάνει χάρτες του δείκτη Aerosol Index από δορυφορικά δεδομένα (αφού γίνουν διαθέσιμα), διαγράμματα των συγκεντρώσεων PM10 (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μm) των δύο σταθμών ποιότητας του αέρα στο Ρέθυμνο και προγνώσεις των συγκεντρώσεων σκόνης πάνω από την Ελλάδα για τις επόμενες τέσσερις ημέρες από το μοντέλο DUST/METEO.