Ομόνοια: Συνελήφθη 32χρονος για ληστεία και διακίνηση ναρκωτικών – Είχε μετατρέψει δωμάτιο ξενοδοχείου σε ορμητήριο – ΦΩΤΟ

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Στη σύλληψη ενός 32χρονου ληστή ο οποίος παράλληλα διακινούσε ναρκωτικές ουσίες έχοντας ως ορμητήριο δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) έπειτα από περιστατικό ληστείας που διέπραξε ο 32χρονος σε βάρος έτερου ένοικου του ξενοδοχείου.

Ειδικότερα, αστυνομικοί περιπολικού της Άμεσης Δράσης/Γ.Α.Δ.Α. έλαβαν σήμα από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για ένοικο ξενοδοχείου στην Ομόνοια, ο οποίος φέρεται να είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό από άλλον ένοικο του καταλύματος.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, τόσο στην κατοχή του όσο και στο δωμάτιο όπου διέμενε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και χρήματα.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

37 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

24 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Μικροποσότητα ηρωίνης.

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ.

Σε βάρος του 32χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.