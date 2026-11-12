ΠΑΣΟΚ για υπόθεση Τσαβδαρίδη: «Να μην αφήσουμε ανοιχτά τα παράθυρα για τους επόμενους»

Ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη κατέθεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης σχετική με την αναμόρφωση του συστήματος αθλητικής μοριοδότησης στην εισαγωγή στα πανεπιστήμια.

«Ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης παραιτήθηκε από την κυβέρνηση. Το πρόβλημα, όμως, που ανέδειξε η υπόθεσή του παραμένει», αναφέρει η ερώτηση του Στέφανου Παραστατίδη και συνεχίζει:

«Η παραίτηση ενός υφυπουργού μετά τις καταγγελίες για εικονική αθλητική συμμετοχή της κόρης του, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για την εισαγωγή σε πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να αποτελέσει το τέλος της υπόθεσης.

Γιατί το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα θεσμικά «παράθυρα» που επιτρέπουν να αποκτά κάποιος ένα τόσο σημαντικό εκπαιδευτικό προνόμιο χωρίς να διασφαλίζεται η πραγματική αθλητική του συμμετοχή.

Η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στην απομάκρυνση ενός προσώπου. Περιλαμβάνει και την υποχρέωση της Πολιτείας να διορθώσει τους κανόνες που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων.

Αυτό ακριβώς το ζήτημα αναδεικνύει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς την Υπουργό Παιδείας ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης, ζητώντας τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος πρόσθετης μοριοδότησης λόγω αθλητικών διακρίσεων».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: Αναμόρφωση του συστήματος μοριοδότησης διακριθέντων αθλητών για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Οι πρόσφατες καταγγελίες για εικονική συμμετοχή της κόρης του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, σε ομάδα χάντμπολ, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης για εισαγωγή σε ΑΕΙ, , αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα πολιτικής και ηθικής τάξης για τον ίδιο αλλά και σοβαρά κενά αξιοπιστίας και διαφάνειας στο σχετικό νομικό πλαίσιο.

Η αντιμετώπιση μιας μεμονωμένης υπόθεσης, ακόμα και μετά την αυτονόητη ανάληψη των πολιτικών ή άλλων ευθυνών, δεν αρκεί εφόσον παραμένουν τα θεσμικά κενά που επιτρέπουν την επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων. Πρόκειται για ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι σε όλους τους υποψηφίους, αλλά και εμπιστοσύνης στη διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Το υφιστάμενο πλαίσιο δεν φαίνεται να διασφαλίζει επαρκώς ούτε την ουσιαστική και αξιόπιστη πιστοποίηση των αθλητικών διακρίσεων και της πραγματικής συμμετοχής των μαθητών στις σχετικές διοργανώσεις ούτε αποτελεσματικούς ελέγχους για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο Φ.152/121702/Α5/17-9-2026 του Υπουργείου Παιδείας, οι αθλητές που κατακτούν την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη θέση σε Πανελλήνιους Αγώνες λαμβάνουν προσαύξηση μορίων 10%, 8% και 7% αντίστοιχα για τα πανεπιστημιακά τμήματα εκτός ΤΕΦΑΑ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ. Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες. Οι δικαιούχοι διεκδικούν πρόσθετες θέσεις, πέραν του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, με τους όρους που ορίζει ο νόμος.

Η πρόσθετη αυτή μοριοδότηση προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα κατά την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ως αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών να συνδυάσουν τις σχολικές υποχρεώσεις με τις προπονήσεις και τους αγώνες. Απαιτούνται, ωστόσο, σαφείς προϋποθέσεις, πλήρης διαφάνεια και ουσιαστικοί έλεγχοι, ώστε να την αποκτούν μόνο όσοι πραγματικά τη δικαιούνται.

Στα ομαδικά αθλήματα, για παράδειγμα, ο νόμος απαιτεί συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Τι σημαίνει, όμως, στην πράξη «συμμετοχή»; Πώς διαπιστώνεται η πραγματική συμμετοχή στην ομάδα και στις αγωνιστικές της δραστηριότητες; Ποιος ελέγχει την ακρίβεια των σχετικών βεβαιώσεων;

Η πρόσφατη υπόθεση αναδεικνύει, μάλιστα, μια κρίσιμη διάσταση του προβλήματος: ακόμη και όταν τηρούνται τυπικά οι αγωνιστικοί κανονισμοί, παραμένει το ερώτημα αν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις διασφαλίζουν ουσιαστικά ότι η πρόσθετη μοριοδότηση απονέμεται σε μαθητές με πραγματική αθλητική συμμετοχή. Η νομιμότητα της εγγραφής σε ένα σωματείο και η αναγραφή σε φύλλα αγώνων δεν απαντούν από μόνες τους στο ζήτημα της αξιοπιστίας και της δικαιοσύνης του συστήματος μοριοδότησης.

Παρόμοια ζητήματα έχουν τεθεί και για τους σχολικούς αγώνες, με καταγγελίες για εικονικές εγγραφές μαθητών και χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Καθίσταται, επομένως, σαφής η ανάγκη συνολικής επανεξέτασης του σχετικού πλαισίου, ώστε η Πολιτεία να διασφαλίσει ότι η πρόσθετη μοριοδότηση δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω εικονικών συμμετοχών ή άλλων καταχρηστικών πρακτικών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός::