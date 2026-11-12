Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 19 τραυματίες από την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στο Μπρούκλιν – «Δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι αγνοούνται»

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Σε εφιάλτη μετατράπηκε ένα συνηθισμένο απόγευμα σε κατοικημένη γειτονιά του Μπρούκλιν, όταν ένα τριώροφο κτίριο κατέρρευσε αιφνιδιαστικά πάνω σε γειτονικό εργοτάξιο, θάβοντας κάτω από τόνους μπαζών δεκάδες ανθρώπους.

Εδώ και περίπου εννέα ώρες, οι διασώστες δίνουν μια εξαιρετικά επικίνδυνη μάχη μέσα στα ασταθή χαλάσματα για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν οι τοίχοι του τριώροφου κτιρίου στη συνοικία Φλάτμπους υποχώρησαν γύρω στις 4:00 το απόγευμα (τοπική ώρα) της Τετάρτης.

Bystanders watch as people climb out of rubble, assisted by rescue crews, after a building collapsed in Brooklyn, New York. At least two people are dead and over a dozen others are injured, according to New York City authorities. https://t.co/j5NVr646et — ABC News (@ABC) November 12, 2026



Ανάμεσα στα άτομα που ανασύρθηκαν από τη κατεστραμμένη κατασκευή βρίσκονται τουλάχιστον επτά παιδιά και μια έγκυος.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και περισσότερα από 10 διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, φέροντας τόσο κρίσιμα τραύματα όσο και ελαφρύτερα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «πολύ απαιτητική», καθώς τα συνεργεία καλούνται να κινηθούν μέσα σε «επισφαλή συντρίμμια», και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – A three-story building next to a construction site collapsed in Brooklyn, killing at least two people and sending more than 10 others to hospital, as rescuers searched the rubble for possible additional victims https://t.co/mWWOD81phs https://t.co/7ZD7VM3YTa — Reuters (@Reuters) November 12, 2026



«Καθώς οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης συνεχίζονται, παρακαλώ ενωθείτε μαζί μου κρατώντας τους γείτονές μας και τα μέλη αυτής της κοινότητας στις καρδιές μας», ανέφερε σε δήλωσή του.

Έρευνες στα χαλάσματα

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης, Τζον Εσπόζιτο, η τετραώροφη πολυκατοικία που χρονολογείται από το 1930 κατέρρευσε και έπεσε μέσα στο παρακείμενο εργοτάξιο, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες εκσκαφής.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Κτιρίων της Νέας Υόρκης και άλλες αρχές.

Ο αριθμός των ενοίκων που βρίσκονταν στα διαμερίσματά τους τη στιγμή της κατάρρευσης δεν έγινε αμέσως γνωστός, ενώ οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν πόσοι εργάτες απασχολούνταν εκείνη την ώρα στο εργοτάξιο.

Συνεργεία, πλαισιωμένα από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, ερεύνησαν τους τεράστιους σωρούς από μπάζα επιστρατεύοντας drones και βαρέα μηχανήματα.

Εναέρια πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού WABC κατέγραψαν διασώστες να περνούν κουβάδες με μπάζα χέρι-χέρι, σκάβοντας με εξαιρετική προσοχή στα χαλάσματα, καθώς οι αξιωματούχοι ανησυχούν έντονα για το ενδεχόμενο δευτερογενούς κατάρρευσης.

Σύμφωνα με το WABC-TV, τουλάχιστον τέσσερις επιζώντες ανασύρθηκαν από τα ερείπια περίπου 2 με 2,5 ώρες μετά το συμβάν, ανάμεσά τους και η έγκυος γυναίκα.

*WARNING: Some viewers may find this video disturbing* Watch as firefighters rescue a person out of the rubble after a building partially collapsed in Brooklyn, NY. Breaking News: https://t.co/u1lAQIWFLi https://t.co/ECgnK5071r — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) November 11, 2026



Αρχικά, η Πυροσβεστική είχε αναφέρει τέσσερις σοβαρά τραυματίες και έξι ελαφρύτερα, προτού απεγκλωβιστούν οι δύο πρώτοι επιζώντες.

Ο Τζον Εσπόζιτο προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες ώστε ολόκληρος ο χώρος «να ερευνηθεί για όλα τα πιθανά θύματα», προσθέτοντας: «Δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι αγνοούνται συνολικά».

Η αγωνία ενός συζύγου και ο πανικός των περιοίκων

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από το σημείο της τραγωδίας, όπου ένας άνδρας, αγνώστων στοιχείων, αναζητούσε απεγνωσμένα την έγκυο σύζυγό του, εκλιπαρώντας για βοήθεια και πληροφορίες.

«Δεν έχω μάθει τίποτα. Είναι μέσα στο κτίριο. Είναι έγκυος», έλεγε νωρίτερα μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το WABC.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος άνδρας δήλωσε ανακουφισμένος στους δημοσιογράφους: «Έχω νέα από τη σύζυγό μου, είναι ζωντανή».

A man who was in distress at the site of the Brooklyn building collapse on Wednesday got emotional upon finding out that his pregnant wife had been rescued from the rubble. At least two people were killed and 17 others injured in the collapse. https://t.co/sKsFnGuA6h — CBS News (@CBSNews) November 12, 2026



Τον τρόμο που έζησαν περιέγραψαν και αυτόπτες μάρτυρες. Ο Άντονι Γκριγκς έκανε δουλειές στη γειτονιά όταν ξαφνικά είδε τούβλα να πέφτουν στα πόδια του.

«Τρέμω, νόμιζα ότι ολόκληρο το κτίριο θα έπεφτε πάνω μου», δήλωσε στο δίκτυο Spectrum News NY1.

Από την πλευρά της, η Ρέινα Ρενέ περιέγραψε ως τρομακτικές τις στιγμές που είδε τους διασώστες να ανασύρουν ανθρώπους από τα ερείπια.

«Ένας από τους εργάτες του εργοταξίου έτρεξε έξω για να πει (στους διασώστες) ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί κάτω», ανέφερε στον σταθμό, προσθέτοντας ότι είδε μια γυναίκα να ουρλιάζει πως η κόρη της βρισκόταν ακόμη θαμμένη κάτω από τα μπάζα, την ώρα που ο γιος της ανασυρόταν από τα συντρίμμια.

Η Ρενέ θυμήθηκε επίσης ότι είδε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να βγαίνουν από τα χαλάσματα, εκ των οποίων στον έναν έγινε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

«Μόνο και μόνο από τους ανθρώπους που έχω δει μέχρι στιγμής, φαίνεται πολύ οδυνηρό, φαίνεται πως πολλές οικογένειες θα δεχτούν τηλεφωνήματα (για τα χειρότερα)», κατέληξε.