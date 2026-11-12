Κολομβία: Διώξεις σε βάρος οκτώ απόστρατων για τη δολοφονία χιλιάδων μελών της Πατριωτικής Ένωσης

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Διώξεις σε βάρος οκτώ απόστρατων μελών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομβίας ασκήθηκαν από τις δικαστικές Αρχές της χώρας, με κατηγορίες που αφορούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία σε βάρος του πολιτικού κινήματος Πατριωτική Ένωση (Unión Patriótica – UP).

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 1985-1993, κατά την οποία περισσότερα από 5.700 μέλη και υποστηρικτές του κινήματος δολοφονήθηκαν, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας βίας στην Κολομβία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, την εκστρατεία οργανώσαν παραστρατιωτικές ομάδες, με τη συνέργεια κρατικών δυνάμεων.

#COLOMBIA | La JEP llamó a los ocho antiguos del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia, para ser dirigidos posteriormente a la Brígada XX a ser los repsonsables de cometer los crímenes de la Unión Patriotica en Bogotá por integrantes de la guerrilla en los 80 y 90. https://t.co/bIZYQaJwJs Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Φυσικό αέριο: Εκτοξεύεται και άλλο η τιμή του –Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για εισαγωγές LNG και αποθέματα στην Ευρώπη — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) November 12, 2026

Το κόμμα Πατριωτική Ένωση δημιουργήθηκε το 1985 από πρώην αντάρτες των FARC, μετά από αποτυχημένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Επικριτές του το χαρακτήριζαν ως πολιτικό βραχίονα των ανταρτών κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο αιματηρές φάσεις του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Η έρευνα της ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), που δημιουργήθηκε με τη συμφωνία του 2016 για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ κράτους και FARC, αποκάλυψε πως αρχικά πραγματοποιούνταν μυστικές παρακολουθήσεις και στη συνέχεια δολοφονίες ή εξαφανίσεις χωρίς ίχνη, πρακτική που επαναλαμβανόταν σε διάφορες περιοχές.

Όπως τόνισε ο Ντανίλο Ρόχας, πρόεδρος του JEP, «είχε δημιουργηθεί μυστικός εγκληματικός μηχανισμός μέσα σε μονάδες της υπηρεσίας στρατηγικών πληροφοριών του στρατού, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες για τους προγραμμένους στόχους».

«Έκανε παρακολουθήσεις, αναγνώριση στόχων και συντονισμό μυστικών επιχειρήσεων», συμπλήρωσε.

Το δικαστήριο άσκησε επίσης διώξεις για βασανιστήρια και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις ανταρτών την ίδια χρονική περίοδο.

Τα μέλη του JEP διερεύνησαν συνολικά 27 υποθέσεις, κυρίως στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.

#EnDesarrollo La JEP imputó a ocho exintegrantes de inteligencia del Ejército tras concluir que la Compañía de Operaciones Especiales que conformaban detuvo extrajudicialmente, torturó, desapareció y asesinó a militantes de la Unión Patriótica y a integrantes del M-19, el EPL y las Farc entre 1985 y 1993. Entre los imputados está el general (r) Álvaro Velandia, investigado por la desaparición de la militante del M-19 Nydia Érika Bautista. Además, el caso del general (r) Iván Ramírez Quintero fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por su presunta participación en estos hechos y su negativa a aportar verdad plena. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 11, 2026

Το ειδικό δικαστήριο είναι αρμόδιο για τις σοβαρότερες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές στον κολομβιανό πόλεμο, επιβάλλοντας εναλλακτικές ποινές υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι καταδικασθέντες προχωρούν σε επανορθώσεις και λένε την αλήθεια.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Αυγούστου, έχει εκφράσει κριτική στη συμφωνία ειρήνης του 2016, θεωρώντας πως ήταν υπερβολικά επιεικής προς τα μέλη της πρώην οργάνωσης FARC.