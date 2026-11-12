Κολομβία: Διώξεις σε βάρος οκτώ απόστρατων για τη δολοφονία χιλιάδων μελών της Πατριωτικής Ένωσης

Δικαστικές διώξεις για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία ασκήθηκαν στην Κολομβία σε βάρος οκτώ απόστρατων μελών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. Η έρευνα της Ειδικής Δικαιοδοσίας για την Ειρήνη (JEP) αποκάλυψε έναν μυστικό εγκληματικό μηχανισμό εντός του στρατού, ο οποίος συντόνιζε παρακολουθήσεις και εκτελέσεις με τη συνέργεια παραστρατιωτικών ομάδων. Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία περισσότερων από 5.700 μελών και υποστηρικτών του πολιτικού κινήματος Πατριωτική Ένωση μεταξύ 1985 και 1993.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κολομβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διώξεις σε βάρος οκτώ απόστρατων μελών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομβίας ασκήθηκαν από τις δικαστικές Αρχές, με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία σε βάρος του πολιτικού κινήματος Πατριωτική Ένωση (UP).
  • Η υπόθεση αφορά την περίοδο 1985-1993, κατά την οποία περισσότερα από 5.700 μέλη και υποστηρικτές του κινήματος δολοφονήθηκαν σε εκστρατεία βίας που οργάνωσαν παραστρατιωτικές ομάδες με τη συνέργεια κρατικών δυνάμεων.
  • Σύμφωνα με την έρευνα της ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη (JEP), αποκαλύφθηκε πως πραγματοποιούνταν μυστικές παρακολουθήσεις, δολοφονίες και εξαφανίσεις χωρίς ίχνη, ενώ ασκήθηκαν επίσης διώξεις για βασανιστήρια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διώξεις σε βάρος οκτώ απόστρατων μελών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Κολομβίας ασκήθηκαν από τις δικαστικές Αρχές της χώρας, με κατηγορίες που αφορούν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία σε βάρος του πολιτικού κινήματος Πατριωτική Ένωση (Unión Patriótica – UP).

Η υπόθεση αφορά την περίοδο 1985-1993, κατά την οποία περισσότερα από 5.700 μέλη και υποστηρικτές του κινήματος δολοφονήθηκαν, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης εκστρατείας βίας στην Κολομβία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, την εκστρατεία οργανώσαν παραστρατιωτικές ομάδες, με τη συνέργεια κρατικών δυνάμεων.

Το κόμμα Πατριωτική Ένωση δημιουργήθηκε το 1985 από πρώην αντάρτες των FARC, μετά από αποτυχημένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Επικριτές του το χαρακτήριζαν ως πολιτικό βραχίονα των ανταρτών κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο αιματηρές φάσεις του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Η έρευνα της ειδικής δικαιοδοσίας για την ειρήνη (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP), που δημιουργήθηκε με τη συμφωνία του 2016 για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ κράτους και FARC, αποκάλυψε πως αρχικά πραγματοποιούνταν μυστικές παρακολουθήσεις και στη συνέχεια δολοφονίες ή εξαφανίσεις χωρίς ίχνη, πρακτική που επαναλαμβανόταν σε διάφορες περιοχές.

Όπως τόνισε ο Ντανίλο Ρόχας, πρόεδρος του JEP, «είχε δημιουργηθεί μυστικός εγκληματικός μηχανισμός μέσα σε μονάδες της υπηρεσίας στρατηγικών πληροφοριών του στρατού, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες για τους προγραμμένους στόχους».

«Έκανε παρακολουθήσεις, αναγνώριση στόχων και συντονισμό μυστικών επιχειρήσεων», συμπλήρωσε.

Το δικαστήριο άσκησε επίσης διώξεις για βασανιστήρια και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις ανταρτών την ίδια χρονική περίοδο.

Τα μέλη του JEP διερεύνησαν συνολικά 27 υποθέσεις, κυρίως στην πρωτεύουσα Μπογκοτά.

Το ειδικό δικαστήριο είναι αρμόδιο για τις σοβαρότερες παραβιάσεις που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές στον κολομβιανό πόλεμο, επιβάλλοντας εναλλακτικές ποινές υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι καταδικασθέντες προχωρούν σε επανορθώσεις και λένε την αλήθεια.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Αυγούστου, έχει εκφράσει κριτική στη συμφωνία ειρήνης του 2016, θεωρώντας πως ήταν υπερβολικά επιεικής προς τα μέλη της πρώην οργάνωσης FARC.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ