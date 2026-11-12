Πολωνία: Πολιτική θύελλα μετά την προειδοποίηση Κατσίνσκι ότι «θα χυθεί αίμα»

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Σε νέα όξυνση οδηγείται η πολιτική αντιπαράθεση στην Πολωνία, με την κυβέρνηση του φιλελεύθερου πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του 77χρονου Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, συνιδρυτή του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), ο οποίος προειδοποίησε ότι «θα χυθεί αίμα» εάν η σημερινή κυβέρνηση δεν αποδεχθεί ενδεχόμενη ήττα της στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

Η επίμαχη τοποθέτηση έγινε την Τρίτη, στο πλαίσιο εκδήλωσης ενόψει της εθνικής εορτής της Πολωνίας, στις 11 Νοεμβρίου. Ο Κατσίνσκι εξέφρασε την πεποίθηση ότι το κόμμα του θα καταφέρει να επιστρέψει στην εξουσία στις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2027.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σοβαρής πολιτικής κρίσης, εάν ο Ντόναλντ Τουσκ και η κυβέρνησή του δεν αποδεχθούν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Νέες αιχμές Κατσίνσκι κατά της κυβέρνησης Τουσκ

Ερωτηθείς την Τετάρτη από το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 για το περιεχόμενο της προειδοποίησής του, ο ηγέτης του PiS επανήλθε με ακόμη πιο επιθετικές δηλώσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ενεργεί προς εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων.

«Η άλλη πλευρά είναι αληθινά ικανή για τα πάντα», υποστήριξε ο Κατσίνσκι, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ «τόσο αδίστακτη και βάρβαρη», ώστε, όπως ισχυρίστηκε, θα μπορούσε να «χύσει πολωνικό αίμα».

Οι δηλώσεις προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Πολωνού πρωθυπουργού, ο οποίος τις καταδίκασε κατά τη διάρκεια επίσημης ομιλίας του για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, στην πόλη Στέτσιν.

«Έχουμε την ευθύνη να εγγυηθούμε ότι δεν θα χυθεί ποτέ πολωνικό αίμα» για πολιτικούς λόγους, απάντησε ο Τουσκ, στέλνοντας σαφές μήνυμα κατά της περαιτέρω κλιμάκωσης της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Βλοτζιμίρς Σάσαστα, ο οποίος άσκησε κριτική στον Κατσίνσκι, επισημαίνοντας την ανάγκη μεγαλύτερης υπευθυνότητας από την πλευρά των πολιτικών.

«Ειδικά έπειτα από αυτό που έγινε στην Κρακοβία, οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουν υπευθυνότητα, να δαγκώνουν τη γλώσσα τους και να σκέφτονται πριν μιλήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μακελειό στην Κρακοβία που επιβάρυνε το πολιτικό κλίμα

Η πολιτική αντιπαράθεση εκτυλίσσεται στη σκιά της πολύνεκρης επίθεσης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε αγορά της Κρακοβίας. Νεαρός άνδρας άνοιξε πυρ με τουφέκι εφόδου, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές εντόπισαν νεκρούς στο σπίτι τους τους γονείς και την αδελφή του δράστη, ενώ ο ίδιος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί κατά την επίθεση.

Τα κίνητρα της αιματηρής ενέργειας παραμένουν αδιευκρίνιστα. Αρχικά, οι πολωνικές αρχές, επικαλούμενες τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, εξέτασαν το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε «πολύ ριζοσπαστικές», ακροδεξιές απόψεις.

Στη συνέχεια, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι ενδεχομένως να είχε επηρεαστεί από τον Άντερς Μπέρινγκ Μπράιβικ, τον ακροδεξιό δράστη των επιθέσεων στο Όσλο και στο νησί Ούτεγια της Νορβηγίας το 2011.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της εισαγγελίας φάνηκε αργότερα να αποστασιοποιείται από αυτό το ενδεχόμενο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως ο δράστης «εμπνεόταν από τη μια ή την άλλη ιδεολογία».

Από την πλευρά του, ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι χαρακτήρισε «ξεδιάντροπο ψέμα» την αρχική εκτίμηση των αρχών περί ακροδεξιών πεποιθήσεων του δράστη.

Βαθιά πολιτική πόλωση και θεσμική αντιπαράθεση

Το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), το οποίο κυβέρνησε την Πολωνία από το 2015, έχασε την εξουσία το 2023, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία ο Ντόναλντ Τουσκ.

Το μακελειό στην Κρακοβία και οι δηλώσεις Κατσίνσκι έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα σε μια χώρα που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονη πολιτική πόλωση.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον συντηρητικό πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, σχετικά με τον διορισμό μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου, σε μια θεσμική σύγκρουση που προσθέτει ακόμη ένα μέτωπο στην ήδη τεταμένη πολιτική κατάσταση της Πολωνίας.