Σαουδική Αραβία: Συντρίμμια δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι έπεσαν στην περιοχή της Μέκκας

Θραύσματα δύο βαλλιστικών πυραύλων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μέκκας τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, μεταξύ άλλων στο χωριό Σαμπούχα. Οι πύραυλοι είχαν προηγουμένως αναχαιτιστεί και καταστραφεί από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, με τμήματά τους ωστόσο να καταπίπτουν σε διαφορετικές τοποθεσίες, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της χώρας.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία: Συντρίμμια δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι έπεσαν στην περιοχή της Μέκκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θραύσματα δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μέκκας τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.
  • Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο τμήματά τους κατέπεσαν σε διαφορετικές τοποθεσίες.
  • Την εξέλιξη γνωστοποίησε η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, αναφέροντας ότι συντρίμμια εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, στο χωριό Σαμπούχα.

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Συντρίμμια δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι με κατεύθυνση τη Σαουδική Αραβία, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Μέκκας τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο τμήματά τους κατέπεσαν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, αναφέροντας ότι συντρίμμια εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, στο χωριό Σαμπούχα.

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