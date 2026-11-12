Σαουδική Αραβία: Συντρίμμια δύο βαλλιστικών πυραύλων των Χούθι έπεσαν στην περιοχή της Μέκκας

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Συντρίμμια δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι με κατεύθυνση τη Σαουδική Αραβία, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της ευρύτερης περιοχής της Μέκκας τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από την αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας, ωστόσο τμήματά τους κατέπεσαν σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, αναφέροντας ότι συντρίμμια εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, στο χωριό Σαμπούχα.