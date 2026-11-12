Παρίσι: Κατέρρευσε άνδρας της τιμητικής φρουράς μπροστά στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δείτε βίντεο

Μέλος της τιμητικής φρουράς έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, κατά την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι. Ο Εμανουέλ Μακρόν έσπευσε άμεσα κοντά στον φρουρό για να διαπιστώσει τι συνέβη, προτού ο άνδρας απομακρυνθεί από τον χώρο και η τελετή συνεχιστεί κανονικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η κατάσταση της υγείας του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέλος της τιμητικής φρουράς έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, κατά την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με μέλη του προσωπικού, έσπευσε αμέσως κοντά στον φρουρό προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, προτού ο άνδρας απομακρυνθεί από τον χώρο.
  • Η επίσημη διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ενώ παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες της κατάρρευσης και η κατάσταση της υγείας του φρουρού.

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημάδεψε την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, όταν μέλος της τιμητικής φρουράς έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο άνδρας κατέρρευσε τη στιγμή της άφιξης του Σλοβάκου προέδρου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην τελετή υποδοχής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με μέλη του προσωπικού, έσπευσε κοντά στον φρουρό προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι τον σήκωσαν και τον απομάκρυναν από τον χώρο της τελετής.

Μετά την απομάκρυνση του άνδρα, η επίσημη διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά, με τον Γάλλο πρόεδρο να υποδέχεται τον Πέτερ Πελεγκρίνι, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που προκάλεσαν την κατάρρευση, ενώ παραμένει άγνωστη και η κατάσταση της υγείας του φρουρού.

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