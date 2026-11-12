Παρίσι: Κατέρρευσε άνδρας της τιμητικής φρουράς μπροστά στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων, δείτε βίντεο

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημάδεψε την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, όταν μέλος της τιμητικής φρουράς έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του, παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο άνδρας κατέρρευσε τη στιγμή της άφιξης του Σλοβάκου προέδρου στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην τελετή υποδοχής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με μέλη του προσωπικού, έσπευσε κοντά στον φρουρό προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Λίγο αργότερα, εργαζόμενοι τον σήκωσαν και τον απομάκρυναν από τον χώρο της τελετής.

A member of the honor guard collapsed on Wednesday as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Élysée Palace in Paris for a visit. French President Emmanuel Macron and staff members approached the guard before staff carried him away. Macron then greeted Pellegrini. The guard’s condition and the cause of the collapse are not known. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Μετά την απομάκρυνση του άνδρα, η επίσημη διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά, με τον Γάλλο πρόεδρο να υποδέχεται τον Πέτερ Πελεγκρίνι, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες που προκάλεσαν την κατάρρευση, ενώ παραμένει άγνωστη και η κατάσταση της υγείας του φρουρού.