Σαουδική Αραβία: Μπαράζ πυραύλων και drones από τους Χούθι – Αναχαιτίστηκαν επιθέσεις με κατεύθυνση το Ριάντ και τη Μέκκα, διαψεύδουν οι Υεμενίτες αντάρτες

Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε την αναχαίτιση πυραύλων και drones των Χούθι με στόχο το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου. Από την πλευρά τους, οι Υεμενίτες αντάρτες διέψευσαν ότι επιχείρησαν να πλήξουν τη Μέκκα, υποστηρίζοντας μέσω του εκπροσώπου τους, Γιαχία Σαρί, ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone κατά πετρελαϊκής εγκατάστασης στο Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι, τα οποία φέρεται να είχαν ως στόχο το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ προς την πρωτεύουσα, δύο drones με κατεύθυνση τη Μέκκα και το νότιο τμήμα της χώρας, καθώς και δύο ακόμη πύραυλοι που στόχευαν περιοχές στη δυτική Σαουδική Αραβία.
  • Από την πλευρά τους, οι Χούθι διέψευσαν ότι επιχείρησαν να πλήξουν τη Μέκκα, υποστηρίζοντας ότι εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στο στρατηγικό λιμάνι Γιανμπού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι, τα οποία φέρεται να είχαν ως στόχο το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου ανακοίνωσε ότι προχώρησε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, δύο drones με κατεύθυνση τη Μέκκα και το νότιο τμήμα της χώρας, καθώς και δύο ακόμη πύραυλοι που στόχευαν περιοχές στη δυτική Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή, με τον στρατιωτικό εκπρόσωπό τους, Γιαχία Σαρί, να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις τους εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στο Γιανμπού, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ διέψευσε ότι η οργάνωση επιχείρησε να πλήξει τη Μέκκα, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις της περιορίζονται σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ