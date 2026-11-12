Σαουδική Αραβία: Μπαράζ πυραύλων και drones από τους Χούθι – Αναχαιτίστηκαν επιθέσεις με κατεύθυνση το Ριάντ και τη Μέκκα, διαψεύδουν οι Υεμενίτες αντάρτες

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Στην αναχαίτιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι, τα οποία φέρεται να είχαν ως στόχο το Ριάντ, τη Μέκκα και άλλες περιοχές του βασιλείου ανακοίνωσε ότι προχώρησε ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

The Saudi-led coalition says its air defenses intercepted and destroyed 2 Houthi ballistic missiles in western Saudi Arabia. https://t.co/cEI2chYzpS — World Conflict Live 24/7 (@WCLNews247) November 11, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι κρουζ που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, δύο drones με κατεύθυνση τη Μέκκα και το νότιο τμήμα της χώρας, καθώς και δύο ακόμη πύραυλοι που στόχευαν περιοχές στη δυτική Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι παρουσίασαν διαφορετική εκδοχή, με τον στρατιωτικό εκπρόσωπό τους, Γιαχία Σαρί, να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις τους εξαπέλυσαν επίθεση με drone εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στο Γιανμπού, στρατηγικής σημασίας λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ διέψευσε ότι η οργάνωση επιχείρησε να πλήξει τη Μέκκα, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις της περιορίζονται σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις.