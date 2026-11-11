Ισπανία: Μαζικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια – 120.000 πολίτες στους δρόμους της Μαδρίτης

Περίπου 120.000 άνθρωποι συμμετείχαν το βράδυ της Πέμπτης σε μεγάλη συγκέντρωση στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρμόδιες αρχές της ισπανικής πρωτεύουσας προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της γενικής απεργίας που είχε προηγηθεί σε ολόκληρη την Ισπανία, με βασικούς άξονες διεκδίκησης την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Οι διαδηλώσεις εκδηλώθηκαν σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Αντίστοιχα μαζική ήταν η συμμετοχή και στη Βαρκελώνη, όπου, σύμφωνα με την τοπική δημοτική αστυνομία, περίπου 55.000 άτομα κατέβηκαν στους δρόμους, ενώ σημειώθηκαν περιορισμένης έκτασης επεισόδια. Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προκάλεσαν ζημιές σε εμπορικά καταστήματα και πυρπόλησαν κάδους ανακύκλωσης, χωρίς ωστόσο η κατάσταση να κλιμακωθεί περαιτέρω.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κινητοποίηση αυτού του είδους που έχει πραγματοποιηθεί στην Ισπανία εδώ και 14 χρόνια. Τα συνδικάτα έκαναν λόγο για πολύ σημαντική συμμετοχή σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, την ώρα που οι εκπρόσωποι των εργοδοτών υποβάθμισαν την απεργιακή κινητοποίηση, χαρακτηρίζοντάς την αποτυχημένη.

A pesar de la lluvia, la gente salió masivamente a la calle en Madrid, hasta que la policía empezó a cargar antes de llegar a Plaza de España.

Una auténtica vergüenza #HuelgaGeneral11N https://t.co/jwGeJAifDF — Ismael 🇪🇺🌹🇵🇸🇱🇧🇺🇦🇦🇲 (@SoyIsmaelB) November 11, 2026

Παρά τις έντονες βροχοπτώσεις, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης, κρατώντας ομπρέλες και συμμετέχοντας ειρηνικά στην πορεία. Είχαν προηγηθεί στάσεις εργασίας, δράσεις περιφρούρησης και επιμέρους συγκεντρώσεις.

Στο επίκεντρο το δικαίωμα στην προσιτή κατοικία

Η στεγαστική κρίση αποτέλεσε το βασικό σημείο αναφοράς των διαδηλωτών, με πολλούς να καταγγέλλουν το υψηλό κόστος ενοικίασης και τις δυσκολίες απόκτησης κατοικίας.

Ο Νταβίντ, ένας 40χρονος μηχανικός που ζει στη Μαδρίτη, εξήγησε ότι συμμετείχε στην κινητοποίηση διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες πρόσβασης στη στέγη, χαμηλότερα ενοίκια και τη δυνατότητα αγοράς κατοικίας.

Όπως ανέφερε, καταβάλλει μηνιαίως λίγο περισσότερα από 600 ευρώ για ένα διαμέρισμα που δεν διαθέτει ούτε θέρμανση ούτε κλιματισμό, σημειώνοντας ότι ακόμη και αυτό το ποσό θεωρείται σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς.

«Κάτι συμβαίνει τώρα εδώ, ένα κίνημα είναι σε εξέλιξη μέχρι το πρόβλημα αυτό να επιλυθεί, αυτό δεν θα σταματήσει».

Από την πλευρά της, η 25χρονη Πάουλα Ντίαθ, η οποία εξακολουθεί να διαμένει με τους γονείς της, εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι μαζικές διαμαρτυρίες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης προς την πολιτική ηγεσία, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα.

«Νομίζω ότι η πίεση του δρόμου καταλήγει πάντα να ωθεί τις κυβερνήσεις να ενεργοποιούνται», δήλωσε.

Η στεγαστική κρίση ενώνει διαφορετικές γενεές

Έντονη ήταν η παρουσία νέων ανθρώπων στις διαδηλώσεις, καθώς αποτελούν μία από τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος στέγασης και τη δυσκολία εξασφάλισης ανεξάρτητης κατοικίας. Ωστόσο, στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι το πρόβλημα έχει βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές ρίζες.

Η 71χρονη συνταξιούχος Τερέζα Κολιάντος, η οποία έλαβε μέρος στη διαδήλωση της Βαρκελώνης, συνέκρινε τις σημερινές συνθήκες με εκείνες προηγούμενων δεκαετιών. «Η γενιά μας επίσης γνώρισε δυσκολίες στην πρόσβαση στην κατοικία. Αλλά τότε, έχτιζαν περισσότερες εργατικές κατοικίες, κοινωνικές κατοικίες. Σήμερα ουσιαστικά δεν χτίζονται πια. Και αυτό συνέβαλε στη σταδιακή επιδείνωση του προβλήματος».

Demonstrations over the cost of living took place in several Spanish cities tonight, with the largest drawing tens of thousands in Barcelona. Organizers put the Barcelona turnout at 400,000. https://t.co/m5eAspu8H4 — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2026

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο 71χρονος Χεσούς Παλιαρόν υποστήριξε ότι το ζήτημα της κατοικίας θα εξακολουθήσει να απασχολεί έντονα την ισπανική κοινωνία, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα βρίσκεται στην κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

«Είτε η σημερινή κυβέρνηση μείνει στην εξουσία είτε όχι, είτε το Λαϊκό Κόμμα έρθει στην εξουσία, το θέμα της στέγασης θα είναι πάντα εδώ. Είναι όπως ο ελέφαντας στο δωμάτιο: δεν θα μπορούν να το αγνοήσουν», σημείωσε.

Σε όλη τη χώρα, ακτιβιστές προχώρησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε αποκλεισμούς οδικών αξόνων και περιφρουρήσεις γύρω από κέντρα υλικοτεχνικής υποστήριξης, προκαλώντας προβλήματα στις δημόσιες μεταφορές.