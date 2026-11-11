Ορέστης Τζιόβας: «Ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου, δεν μου περισσεύει για να πω ότι θα μπορούσα να κάνω οικογένεια»

Ο Ορέστης Τζιόβας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στην περίοδο που αυτή βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Επιπλέον, μίλησε για το ενδεχόμενο δημιουργίας οικογένειας. 

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Ορέστης Τζιόβας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο Ορέστης Τζιόβας αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στη περίοδο που αυτή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.
  • Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως δεν μετανιώνει για το παρελθόν καθώς δεν αποτελούσε δική του επιλογή, ενώ σημείωσε: «Αυτό το διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή».
  • Παράλληλα, μιλώντας για το κεφάλαιο της οικογένειας, εξήγησε: «Το σκέφτομαι, αν είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή, θεωρώ ότι ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου και σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ, δεν μου περισσεύει για να πω ότι θα μπορούσα να κάνω οικογένεια, η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο».

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Συνέντευξη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, παραχώρησε ο Ορέστης Τζιόβας. Ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο φέτος το τηλεοπτικό κοινό παρακολουθεί στη σειρά του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι», αναφέρθηκε στη προσωπική του ζωή και στη περίοδο που αυτή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης μίλησε για το κεφάλαιο της οικογένειας και παραδέχτηκε πως «το σκέφτομαι, αν είναι κάτι που θέλω να το κάνω», εξηγώντας τον λόγο.

Σε ερώτηση για το αν μετανιώνει που η προσωπική του ζωή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο Ορέστης Τζιόβας απάντησε: «Όχι, γιατί δεν ήταν και δική μου επιλογή ακριβώς. Για αυτό και επειδή δεν ήταν δική μου επιλογή, δεν μου άρεσε, δεν συμβαίνει πια». 

«Αυτό το διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή», συνέχισε ο ηθοποιός στη συνέντευξή του.

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης μιλώντας για το κεφάλαιο της οικογένειας, εξήγησε πως: «Το σκέφτομαι, αν είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή, θεωρώ ότι ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου και σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ, δεν μου περισσεύει για να πω ότι θα μπορούσα να κάνω οικογένεια, η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο». 

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