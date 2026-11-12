WSJ: Σενάρια αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia

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Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia φέρεται να εξετάζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, οι εξελίξεις συνδέονται με πληροφορίες για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, εκ των οποίων η μία φέρεται να αφορά πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν υποψίες κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας φέρεται να προγραμματίζει συνεδρίαση ακόμη και εντός της ημέρας, προκειμένου να εξετάσει τις εξελίξεις και να αποφασίσει για το μέλλον του επικεφαλής της Nvidia.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι New York Times μετέδωσαν ότι ο Χουάνγκ είχε συνάψει εξωσυζυγική σχέση με στέλεχος της εταιρείας, το οποίο υπαγόταν στην εποπτεία του.

Όπως ανέφεραν οι New York Times, επικαλούμενοι πέντε άτομα που εργάστηκαν στην εταιρεία, η γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε σχέση ήταν η Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρος της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η Nvidia δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τα δημοσιεύματα της Τετάρτης έρχονται λίγες ημέρες μετά την παραδοχή του Χουάνγκ ότι υπήρξε άπιστος απέναντι στη σύζυγό του, την ώρα που το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia διερευνά εάν ο ίδιος αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι νέες αποκαλύψεις κλιμακώνουν την αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει την προσοχή Αμερικανών νομοθετών, επενδυτών και του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, τόσο για τη συμπεριφορά του Χουάνγκ όσο και για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, μια γυναίκα για την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναφέρει ότι έχει διευκολύνει αποστολές τσιπ της Nvidia προς κινεζικές εταιρείες.

Η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά περίπου 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές. Από τότε που αποκαλύφθηκε η σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 300 δισ. δολάρια.

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ θα δημιουργούσε κενό ηγεσίας στην εταιρεία, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε 4 τρισ. δολάρια και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της αμερικανοκινεζικής αναμέτρησης για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η δεσπόζουσα θέση της Nvidia στην αγορά των τσιπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την υποστήριξη υπηρεσιών όπως το ChatGPT της OpenAI, καθιστά την εταιρεία στρατηγικής σημασίας σε αυτή την αντιπαράθεση.