ΗΠΑ: Ιστορική νίκη των Δημοκρατικών στο Μισισίπι – Πρώτος μαύρος γερουσιαστής της πολιτείας μετά από 150 χρόνια ο Σκοτ Κόλομ

Μια ιστορική εκλογική ανατροπή σημειώθηκε στο Μισισίπι, καθώς ο Δημοκρατικός Σκοτ Κόλομ επικράτησε της Ρεπουμπλικανής γερουσιάστριας Σίντι Χάιντ-Σμιθ, κατακτώντας μία έδρα στη Γερουσία που παρέμενε υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών. Πρόκειται για την όγδοη έδρα που περνά στους Δημοκρατικούς από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Democrat Scott Colom defeats Republican Sen. Cindy Hyde-Smith, becoming Mississippi’s first Black U.S. senator since 1881. https://t.co/YgZDLO9auA — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Με τη νίκη του, ο 43χρονος Κόλομ γίνεται ο πρώτος Δημοκρατικός που εκλέγεται γερουσιαστής από το Μισισίπι από το 1982, αλλά και ο πρώτος μαύρος πολιτικός που εκλέγεται σε πολιτειακό αξίωμα στην περιοχή από την εποχή της Ανασυγκρότησης.

Ο εισαγγελέας, η οικογένεια του οποίου ζει στο Μισισίπι εδώ και επτά γενιές, επικέντρωσε την προεκλογική του εκστρατεία στην ακρίβεια και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Άσκησε κριτική στην αντίπαλό του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες των πολιτών, ενώ δεσμεύτηκε να προωθήσει τα συμφέροντα της πολιτείας. Στην προσπάθειά του είχε τη στήριξη του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και της πρώην αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις.

Από την πλευρά της, η 67χρονη Χάιντ-Σμιθ, η οποία βρίσκεται στη Γερουσία από το 2018, ήταν η πρώτη γυναίκα που εξελέγη για να εκπροσωπήσει το Μισισίπι στο Κογκρέσο.

Democrat Scott Colom has defeated incumbent Republican Cindy Hyde-Smith in the U.S. Senate race in Mississippi. The Associated Press called the race late Wednesday afternoon as the counting of absentee and provisional ballots extended Colom’s lead to nearly 5,000 votes. https://t.co/CuYgiVhd3H — PBS News (@NewsHour) November 11, 2026

Βαριά ήττα για τους Ρεπουμπλικάνους στο παραδοσιακό τους προπύργιο

Η επικράτηση του Κόλομ θεωρείται εξόχως σημαντική, καθώς το Μισισίπι αποτελεί μία από τις πλέον συντηρητικές πολιτείες των ΗΠΑ. Ενδεικτικό είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικρατήσει εκεί με διαφορά περίπου 20 ποσοστιαίων μονάδων στις προεδρικές εκλογές του 2024, ενώ οι Δημοκρατικοί δεν είχαν καταφέρει να εκλέξουν γερουσιαστή από την πολιτεία εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χαρακτήρα τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής περιόδου. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν και η συνεχιζόμενη πίεση στο κόστος ζωής επιβάρυναν την εκλογική θέση των Ρεπουμπλικανών, ακόμη και σε περιοχές που παραδοσιακά αποτελούν εκλογικά τους προπύργια.

Το Μισισίπι προστίθεται στη λίστα των πολιτειών όπου οι Δημοκρατικοί κατάφεραν να αποσπάσουν έδρες από τους Ρεπουμπλικάνους. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Βόρεια και η Νότια Καρολίνα, το Τέξας, το Οχάιο, η Αϊόβα, το Κάνσας και το Μέιν.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να διαθέτουν τουλάχιστον 55 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών, ενώ η αναμέτρηση στην Αλάσκα παραμένει αμφίρροπη.