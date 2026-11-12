Μαρία Κεχαγιόγλου: «Έχω μπει πολλές φορές στο Ταμείο Ανεργίας και κάποιες φορές έχω κλονιστεί»

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Στις επαγγελματικές διακυμάνσεις της θεατρικής της διαδρομής, τις περιόδους ανεργίας που έχει βιώσει, αλλά και στη μεγάλη πρόκληση να διαδεχθεί την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη σε δημοφιλή παράσταση, αναφέρθηκε η Μαρία Κεχαγιόγλου.

Η έμπειρη ηθοποιός, με αφορμή τη θεατρική της συνάντηση με τον Νίκο Κουρή, παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Έλενα Γαλανοπούλου, μιλώντας για τις δυσκολίες και τις ανασφάλειες που συνοδεύουν την επαγγελματική της πορεία.

Όπως εξομολογήθηκε, δεν αισθάνεται ότι δικαιούται τον χαρακτηρισμό της κορυφαίας ηθοποιού, καθώς η διαδρομή της δεν υπήρξε πάντα ανοδική.

«Έχω περάσει περιόδους που δεν είχα προτάσεις, έχω μπει πολλές φορές στο Ταμείο Ανεργίας και κάποιες φορές έχω κλονιστεί», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ήμουν όμως πολύ τυχερή στην αρχή, γιατί γνώρισα θεατρανθρώπους που με βοήθησαν να εξελιχθώ και να αντιληφθώ τι θέλω από τη δουλειά, φυσικά μέσα από σπουδαία κείμενα και παραστάσεις που με ενδιέφεραν πολύ».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάθε νέα επαγγελματική συνεργασία με μεγάλη αγωνία, ενώ αναφερόμενη στην Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την οποία διαδέχεται στη συγκεκριμένη παράσταση, δεν έκρυψε τον θαυμασμό της.

«Ξέρω ότι δούλεψα και συνεχίζω να δουλεύω με μεγάλη αγωνία κάθε φορά. Την παράσταση, ναι, είχα κλείσει εντελώς συμπτωματικά να την δω πέρυσι λίγες μέρες πριν μου γίνει η πρόταση από τη Στέγη. Τι να πω τώρα για την Καρυοφυλλιά… Ήταν συγκλονιστική. Ανέβασε τον πήχη ψηλά».