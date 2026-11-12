ΗΠΑ: Σε στρατιωτική βάση μεταφέρθηκε ο Σκοτ Μπέσεντ μετά από απειλές κατά της ζωής του

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εγκατέλειψε την κατοικία του στην Ουάσινγκτον και μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν. Η μετακίνηση σχετίζεται με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Τεχεράνης, ενώ ο υπουργός προστίθεται σε σειρά κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης που έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτικές βάσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, καθώς μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν.
  • Ο Μπέσεντ προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό ανώτατων αξιωματούχων που διαμένουν σε στρατιωτικές βάσεις, την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης.
  • Ο υπουργός ηγείται της επιχείρησης «Economic Outcast» («Οικονομικός Παρίας»), ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι δεν θα πτοηθεί από τις απειλές και θα συνεχίσει την εφαρμογή της εκστρατείας πίεσης.

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Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέλειψε την κατοικία του στην Ουάσινγκτον και μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας για κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, η μετακίνηση του Μπέσεντ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Την πληροφορία είχε μεταδώσει αρχικά δημοσίευμα των New York Times.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και τη σοβαρότητα των απειλών, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε η μεταφορά του υπουργού.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει κατά το παρελθόν αρνηθεί ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον προσώπων που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος.

Το CBS News επιβεβαίωσε τη μεταφορά και ενέταξε την υπόθεση στο ευρύτερο πλαίσιο απειλών κατά Αμερικανών αξιωματούχων. Σε ξεχωριστό δημοσίευμά του παρουσίασε προηγούμενες περιπτώσεις στοχοποίησης ή απειλών που αποδίδονται στο Ιράν, με αναφορές σε δικαστικά έγγραφα και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

Το ABC News ανέφερε ότι η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την έκταση των απειλών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Μπέσεντ προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό ανώτατων αξιωματούχων που έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτικές βάσεις ή προστατευόμενες κατοικίες.

Το Associated Press συνέδεσε τη μεταφορά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του υπουργού στην προσπάθεια περιορισμού των διεθνών οικονομικών δεσμών της Τεχεράνης. Το πρακτορείο επισήμανε ότι, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει στρατιωτικά, η κυβέρνησή του συνεχίζει την οικονομική πίεση προς το Ιράν. Ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ διαμένουν σε στρατιωτικές βάσεις.

Εντονότερη περιγραφή της απειλής μετέφερε το Fox News, επικαλούμενο ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι απειλές κατά του Μπέσεντ είχαν ξεπεράσει το «προχωρημένο στάδιο». Ο αξιωματούχος δεν προσδιόρισε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

Ο Μπέσεντ ηγείται από τον Αύγουστο της επιχείρησης «Economic Outcast» («Οικονομικός Παρίας»), με την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εντείνει την οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπουργός δεν θα πτοηθεί από τις απειλές και θα συνεχίσει την εφαρμογή της εκστρατείας πίεσης.

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