ΗΠΑ: Σε στρατιωτική βάση μεταφέρθηκε ο Σκοτ Μπέσεντ μετά από απειλές κατά της ζωής του

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Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας βρίσκεται ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εγκατέλειψε την κατοικία του στην Ουάσινγκτον και μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση, έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν.

Η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας για κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει την εκστρατεία οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, η μετακίνηση του Μπέσεντ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Την πληροφορία είχε μεταδώσει αρχικά δημοσίευμα των New York Times.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση και τη σοβαρότητα των απειλών, ούτε έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες αποφασίστηκε η μεταφορά του υπουργού.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει κατά το παρελθόν αρνηθεί ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον προσώπων που βρίσκονται σε αμερικανικό έδαφος.

Το CBS News επιβεβαίωσε τη μεταφορά και ενέταξε την υπόθεση στο ευρύτερο πλαίσιο απειλών κατά Αμερικανών αξιωματούχων. Σε ξεχωριστό δημοσίευμά του παρουσίασε προηγούμενες περιπτώσεις στοχοποίησης ή απειλών που αποδίδονται στο Ιράν, με αναφορές σε δικαστικά έγγραφα και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

Treasury Secretary Scott Bessent has relocated from his home in the Washington, D.C. area to a military base following an Iranian threat against his life, The New York Times reported, followed by the Reuters news agency. Both cited people familiar with the matter. Bessent has spearheaded a U.S. push to cripple Iran’s economy, vowing an “economic onslaught” against Tehran through a web of sanctions. CBS News has reached out to the Treasury Department and White House for comment. Read more: https://t.co/WyZU8dHDAJ — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Το ABC News ανέφερε ότι η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες για την έκταση των απειλών. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Μπέσεντ προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό ανώτατων αξιωματούχων που έχουν μεταφερθεί σε στρατιωτικές βάσεις ή προστατευόμενες κατοικίες.

Treasury Secretary Scott Bessent has moved out of his Georgetown home in Washington, D.C., and onto a military base amid reported threats linked to Iran. https://t.co/fG5zghL9FJ — ABC News 4 (@ABCNews4) November 11, 2026

Το Associated Press συνέδεσε τη μεταφορά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του υπουργού στην προσπάθεια περιορισμού των διεθνών οικονομικών δεσμών της Τεχεράνης. Το πρακτορείο επισήμανε ότι, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα πως ο πόλεμος έχει ουσιαστικά τελειώσει στρατιωτικά, η κυβέρνησή του συνεχίζει την οικονομική πίεση προς το Ιράν. Ανέφερε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Πιτ Χέγκσεθ διαμένουν σε στρατιωτικές βάσεις.

Εντονότερη περιγραφή της απειλής μετέφερε το Fox News, επικαλούμενο ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι απειλές κατά του Μπέσεντ είχαν ξεπεράσει το «προχωρημένο στάδιο». Ο αξιωματούχος δεν προσδιόρισε πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

BREAKING: Treasury Secretary Scott Bessent has moved to a military base after Iranian threats against his life reached “more than an advanced stage,” a senior administration official tells Fox News Digital. The official says the threats prompted Bessent and his family to make the move. The Treasury Department confirms his relocation and says he will “not be deterred by the Iranian regime’s threats” as he leads efforts to isolate Iran financially through sanctions and trade restrictions. He’s not the only senior administration official moving into protected housing. See the latest developments: https://t.co/vLzAZgKfx0 — Fox News (@FoxNews) November 11, 2026

Ο Μπέσεντ ηγείται από τον Αύγουστο της επιχείρησης «Economic Outcast» («Οικονομικός Παρίας»), με την οποία η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εντείνει την οικονομική απομόνωση της Τεχεράνης. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι ο υπουργός δεν θα πτοηθεί από τις απειλές και θα συνεχίσει την εφαρμογή της εκστρατείας πίεσης.