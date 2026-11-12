Bloomberg: Στο Πεκίνο η φερόμενη Κινέζα κατάσκοπος που εμπλέκεται στην υπόθεση με τον CEO της Nvidia

Στην Κίνα φέρεται να έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης με καταγγελίες περί κατασκοπείας που συνδέονται με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, η επιχειρηματίας διαμένει στο Πεκίνο εν γνώσει των υπηρεσιών ασφαλείας, έχοντας προηγουμένως δραστηριοποιηθεί στον τομέα των μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης και του υπολογιστικού νέφους.

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Bloomberg: Στο Πεκίνο η φερόμενη Κινέζα κατάσκοπος που εμπλέκεται στην υπόθεση με τον CEO της Nvidia
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Κίνα φέρεται να έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης που προκαλεί αναταράξεις γύρω από τον CEO της Nvidia και συνδέεται με καταγγελίες περί κατασκοπείας.
  • Σύμφωνα με το Bloomberg News, η ίδια διαμένει αυτή την περίοδο στο Πεκίνο εν γνώσει των υπηρεσιών ασφαλείας, αν και το Reuters διευκρινίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία.
  • Η Χουάνγκ είχε διαγράψει σημαντική πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας, προτού αποκτήσει τον έλεγχο της Megaspeed International και στραφεί στην αγορά προηγμένων μικροτσίπ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

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Στο Πεκίνο φέρεται να έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναταράξεις γύρω από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και φέρεται να συνδέεται με καταγγελίες περί κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, διαμένει αυτή την περίοδο στο Πεκίνο, εν γνώσει των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Reuters, ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

Η Άλις Χουάνγκ είχε διαγράψει σημαντική επαγγελματική πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας, προτού στραφεί σε έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο: την παγκόσμια αγορά προηγμένων μικροτσίπ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η οποία βασίστηκε σε περισσότερα από 30 δημόσια διαθέσιμα οικονομικά αρχεία, εταιρικά έγγραφα και επιχειρηματικά στοιχεία, η Κινέζα επιχειρηματίας είχε αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις σε επενδυτική εταιρεία της Σαγκάης.

Στη συνέχεια, απέκτησε τον έλεγχο της Megaspeed International, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, εισερχόμενη στον χώρο των υποδομών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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