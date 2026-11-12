Bloomberg: Στο Πεκίνο η φερόμενη Κινέζα κατάσκοπος που εμπλέκεται στην υπόθεση με τον CEO της Nvidia

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Στο Πεκίνο φέρεται να έχει επιστρέψει η Άλις Χουάνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης που έχει προκαλέσει αναταράξεις γύρω από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και φέρεται να συνδέεται με καταγγελίες περί κατασκοπείας υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, διαμένει αυτή την περίοδο στο Πεκίνο, εν γνώσει των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας.

Το Reuters, ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την πληροφορία.

The suspected Chinese spy at the heart of a scandal that threatens to take down Nvidia CEO Jensen Huang has returned to her home country, people familiar with the matter said: https://t.co/FVwO92aZmr Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr e-ΕΦΚΑ: Νέες δυνατότητες αναλυτικής ενημέρωσης για ρυθμισμένες οφειλές στο Dashboard του Πολίτη 📷: TVBS/AP Photo https://t.co/TlUx514krS — Bloomberg (@business) November 12, 2026

Η Άλις Χουάνγκ είχε διαγράψει σημαντική επαγγελματική πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κίνας, προτού στραφεί σε έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο: την παγκόσμια αγορά προηγμένων μικροτσίπ για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η οποία βασίστηκε σε περισσότερα από 30 δημόσια διαθέσιμα οικονομικά αρχεία, εταιρικά έγγραφα και επιχειρηματικά στοιχεία, η Κινέζα επιχειρηματίας είχε αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις σε επενδυτική εταιρεία της Σαγκάης.

Στη συνέχεια, απέκτησε τον έλεγχο της Megaspeed International, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους με έδρα τη Σιγκαπούρη, εισερχόμενη στον χώρο των υποδομών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.