Επιστήμονας εξηγεί γιατί ένα πλούσιο πρωινό γεύμα είναι το “κλειδί” για την απώλεια βάρους σε λίγες εβδομάδες

Ο Dr. Giles Yeo, κορυφαίος ειδικός στις θερμίδες και τη γενετική, μοιράστηκε μια πρωτοποριακή πρωινή ρουτίνα, το οποίο μπορούν να ακολουθήσουν όσοι κάνουν δίαιτα για να χάσουν βάρος σε μόλις τέσσερις εβδομάδες

Το “κλειδί” για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με γιατρό

Ο Dr. Giles Yeo, επιστήμονας από το Cambridge, αποκάλυψε στο podcast “Diary Of A CEO” με οικοδεσπότη τον Steven Bartlett, ότι ένα πλούσιο πρωινό θα μπορούσε να είναι το εισιτήριο σας για να χάσετε βάρος. Προτείνει να μεταφέρετε το κύριο γεύμα σας το πρωί και να επιλέξετε κάτι ελαφρύ δείπνο. Αυτό θα μπορούσε να είναι το κόλπο για να κάψετε λίπος πιο αποτελεσματικά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο Dr. Yeo επανέλαβε τη γνωστή ρήση: «Φάτε στο πρωινό σαν βασιλιάς, μεσημεριανό σαν πρίγκιπας και δείπνο σαν ζητιάνος». Απορρίπτοντας την ιδέα ότι τα βραδινά γεύματα βοηθούν στην απώλεια βάρους, ισχυρίστηκε ότι η κατανάλωση ενός πλούσιου πρωινού με την ανατολή του ηλίου είναι το πραγματικό μυστικό για την απώλεια βάρους, σύμφωνα με επιστημονικά στοιχεία.

Ο Dr. Yeo αναφέρθηκε σε έρευνα που δείχνει ότι όσοι απολαμβάνουν πλούσια πρωινά γεύματα και πιο ελαφριά βραδινά δείπνα θα μπορούσαν να είναι σχεδόν 10% πιο αδύνατοι από όσους τρώνε τη νύχτα.

Γιατί είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε τη διατροφή μας με βάση το μεταβολικό ρυθμό

Ο γιατρός τόνισε το υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω των ενσωματωμένων μας ενστίκτων επιβίωσης. Είμαστε προγραμματισμένοι να αναζητούμε τροφή όταν λεχει φως, κάτι που μας βοηθά να καίμε θερμίδες πιο αποτελεσματικά απ’ ό,τι στις μικρές ώρες όταν το μεταβολισμός μας πέφτει. «Ο μεταβολισμός μας είναι υψηλότερος κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή πρέπει να “αναζητήσουμε τροφή”. Ενώ τη νύχτα, όταν κοιμόμαστε, ο μεταβολισμός μας πέφτει», πρόσθεσε ο Dr. Yeo.

«Έτσι, εάν καταναλώσετε ένα μεγάλο γεύμα τη νύχτα και λίγες ώρες αργότερα πάτε για ύπνο, φορτώνετε το σώμα σας με θερμίδες και μετά πηγαίνετε για ύπνο, καθώς το σώμα είναι σε λειτουργία αποθήκευσης. Ενώ αν καταναλώσετε ένα πλούσιο γεύμα κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχετε όλη την ημέρα μπροστά σας για να το κάψετε», εξήγησε ο ειδικός.

Τι έδειξε μελέτη για την κατανάλωση πρωινού γεύματος και την απώλεια βάρους

Ο Dr. Yeo αναφέρθηκε σε μια μελέτη της καθηγήτριας Alexandra Johnstone, μιας αναγνωρισμένης “καινοτόμου ερευνήτριας στο πεδίο του ελέγχου της ανθρώπινης όρεξης” στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen. Η διάσημη διατροφολόγος εξήγησε πώς η έρευνα έδωσε έναν καθορισμένο αριθμό ημερήσιων θερμίδων στους συμμετέχοντες για μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων. «Και το έκαναν είτε φορτώνοντας όλες τις θερμίδες στο πρωινό, είτε φορτώνοντας όλες τις θερμίδες στο δείπνο. Όλοι έτρωγαν το ίδιο πράγμα και μετά άλλαξαν όλοι», συνέχισε.

«Η καθηγήτρια Alexandra Johnstone διαπίστωσε ότι… η διαφορά ήταν αν έτρωγε περισσότερο στο πρωινό, ένιωθε λιγότερη πείνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, απ’ ό,τι αν έτρωγε περισσότερο στο δείπνο. Έτσι, αν τρώτε ακριβώς τα ίδια φαγητά, στο πρωινό και στο δείπνο ή στο δείπνο και στο μεσημεριανό, δεν έχει πραγματικά σημασία».

Μπορεί για μερικούς ανθρώπους να είναι πολύ πιο εύκολο να τρώνε ένα μεγάλο πρωινό. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουν λιγότερη πείνα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τη μελέτη, «Σε μια τυχαιοποιημένη διασταυρούμενη δοκιμή, 30 άτομα με παχυσαρκία/υπέρβαρα ακολούθησαν δύο δίαιτες απώλειας βάρους 4 εβδομάδων με περιορισμένες θερμίδες αλλά ισο-ενεργειακές δίαιτες, με πρωινές ή βραδινές θερμίδες».

Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν τη δίαιτα με πλούσιο πρωινό ανέφεραν σημαντικά χαμηλότερη πείνα. Έτσι, η πρωινή πρόσληψη θερμίδων (μεγάλο πρωινό) μπορεί να βοηθήσει στην τήρηση του προγράμματος απώλειας βάρους μέσω μιας μεγαλύτερης καταστολής της όρεξης.

Οι συμβουλές από τον ειδικό

Ο Dr. Yeo συμβουλεύει: «Εάν προσπαθείτε να χάσετε βάρος… τότε θα μπορούσατε να αρχίσετε να σκέφτεστε πότε θέλετε να φάτε περισσότερο. Προσωπικά, θα έκοβα τις θερμίδες από το δείπνο μου παρά από το πρωινό».

Ο καθηγητής αναγνώρισε ότι για άτομα με απαιτητικές εργασίες και ακανόνιστα ωράρια εργασίας, όπως οι νοσηλευτές, η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος γευμάτων μπορεί να είναι δύσκολη. Η πρότασή του ήταν απλή: «Φάτε όταν πεινάσετε».

Η έρευνα του Dr. Yeo επικεντρώνεται στους γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την παχυσαρκία. Είναι ο συγγραφέας δύο βιβλίων σχετικά με το θέμα: ‘Gene Eating: The Story of Human Appetite’ και ‘Why Calories Don’t Count: How We Got the Science of Weight Loss Wrong’.

Ένα θρεπτικό πρωινό είναι ένα ζωτικό συστατικό της ημέρας σας, ανεξάρτητα από τις θερμίδες. Εξετάστε το ενδεχόμενο, για ένα υγιές ξεκίνημα, να εντάξετε στο πρωινό σας γεύμα επιλογές όπως:

βρώμη,

ομελέτες ή

τηγανίτες,

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων αε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες το πρωί μπορεί να σας βοηθήσει να θέσετε την όρεξή σας υπό έλεγχο.