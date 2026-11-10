FDA: Προειδοποίηση για σπάνιο κίνδυνο μόνιμης απώλειας όρασης από τα Ozempic, Wegovy και άλλα φάρμακα αδυνατίσματος

Νέα προειδοποίηση για μια σπάνια αλλά σοβαρή παρενέργεια, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μόνιμη απώλεια της όρασης, προσθέτει ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στα δημοφιλή φάρμακα της κατηγορίας GLP-1, μεταξύ των οποίων τα Ozempic και Wegovy. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (9/11) και αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ευρέως για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, του διαβήτη και άλλων παθήσεων.
Η νέα προειδοποίηση θα ενσωματωθεί στις πληροφορίες ασφάλειας όλων των φαρμάκων της κατηγορίας GLP-1, η οποία περιλαμβάνει περίπου δώδεκα ενέσιμα και από του στόματος χορηγούμενα σκευάσματα.
Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα ευρέως χρησιμοποιούμενα Ozempic και Wegovy, καθώς και τα Zepbound και Mounjaro.
Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι σπάνια, ωστόσο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μη αναστρέψιμη βλάβη στην όραση.
Ποια είναι η οφθαλμολογική πάθηση που προκαλεί ανησυχία
Η πάθηση ονομάζεται μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy – NAION) και συνδέεται με τη μειωμένη αιμάτωση του οπτικού νεύρου.
Το οπτικό νεύρο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των οπτικών πληροφοριών από το μάτι στον εγκέφαλο. Όταν η παροχή αίματος μειώνεται, μπορεί να προκληθεί βλάβη που επηρεάζει σημαντικά την όραση.
Σύμφωνα με τον FDA, περιστατικά της συγκεκριμένης πάθησης έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λάμβαναν φάρμακα GLP-1.
Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός που ενδέχεται να συνδέει τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων με την εμφάνιση της πάθησης δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Η προειδοποίηση αφορά έναν πιθανό κίνδυνο που εντοπίστηκε κατά την αξιολόγηση των διαθέσιμων δεδομένων και όχι μια ανεπιθύμητη ενέργεια που εμφανίζεται συχνά.
Τι έδειξε η ανάλυση περισσότερων από 125 κλινικών δοκιμών
Οι επιστήμονες του FDA ξεκίνησαν να εξετάζουν συστηματικότερα την πιθανή σύνδεση μετά τη δημοσίευση ιατρικής μελέτης το 2024.
Η μελέτη είχε συσχετίσει την εμφάνιση της ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας με τη χρήση σεμαγλουτίδης, της δραστικής ουσίας που περιέχεται στο Ozempic της φαρμακευτικής εταιρείας Novo Nordisk.
Στη συνέχεια, ο οργανισμός ανέλυσε δεδομένα από περισσότερες από 125 κλινικές δοκιμές.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πάθηση εμφανίστηκε σε περίπου 6 ανά 100.000 ασθενείς που λάμβαναν φάρμακο GLP-1 για τουλάχιστον έναν χρόνο.
Συγκριτικά, μεταξύ των συμμετεχόντων που λάμβαναν εικονικό φάρμακο ή άλλες κατηγορίες φαρμάκων για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα, η συχνότητα ήταν μικρότερη από 4 ανά 100.000 άτομα.
Τα αποτελέσματα δείχνουν μια μικρή διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης της πάθησης μεταξύ των δύο ομάδων, η οποία αποτέλεσε μέρος της αξιολόγησης ασφάλειας του FDA.
Παράλληλα, η υπηρεσία εντόπισε αναφορές αντίστοιχων περιστατικών και στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων.
Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση
Ο FDA καλεί τους ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 να δίνουν προσοχή σε ασυνήθιστες αλλαγές στην όρασή τους.
Στα συμπτώματα που αναφέρονται περιλαμβάνονται:
- Θολή όραση.
- Εμφάνιση τυφλών σημείων στο οπτικό πεδίο.
- Αλλοιωμένη αντίληψη των χρωμάτων.
- Άλλες αιφνίδιες ή ασυνήθιστες διαταραχές της όρασης.
Η αμερικανική υπηρεσία επισημαίνει ότι όσοι εμφανίσουν τέτοια συμπτώματα πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με επαγγελματία υγείας, ώστε να υποβληθούν στην κατάλληλη ιατρική αξιολόγηση.
Τι σημαίνει η νέα προειδοποίηση για τους ασθενείς
Η προσθήκη της προειδοποίησης στις πληροφορίες των φαρμάκων αποσκοπεί στην ενημέρωση των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας σχετικά με έναν σπάνιο αλλά δυνητικά σοβαρό κίνδυνο.
Η απόφαση του FDA δεν συνιστά απαγόρευση των συγκεκριμένων σκευασμάτων, τα οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της παχυσαρκίας, του σακχαρώδους διαβήτη και άλλων ιατρικών καταστάσεων.
Ο οργανισμός υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των συμπτωμάτων, καθώς η μη αρτηριτιδική πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρή απώλεια όρασης.
Η νέα επισήμανση εντάσσεται στη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων GLP-1, τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον από εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως.