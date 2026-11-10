Υγεία πάνω απ’ όλα – Health Data – Το νέο «καύσιμο» της Υγείας. Δεδομένα Υγείας: Η νέα υποδομή της Ιατρικής

Τις δυνατότητες αλλά και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική ανέλυσε ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Π. Χρούσος, στην εισήγησή του στην ενότητα «Health Data – Το νέο “καύσιμο” της Υγείας. Δεδομένα Υγείας: Η νέα υποδομή της Ιατρικής» στο έκτο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026». Ο κ. Χρούσος είναι ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, επικεφαλής της έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Χρούσος περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως «έναν πολύ περιορισμένο εγκέφαλο», που όμως υπερέχει του ανθρώπινου στην ταχύτητα και στον όγκο των υπολογισμών και των συσχετίσεων. Όπως είπε, από τη δική του χρήση διαπίστωσε ότι και η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζει «παραισθήσεις»: της ζήτησε κάποτε κάτι που δεν γνώριζε, και εκείνη του έδωσε μια άψογη ιατρική βιβλιογραφική αναφορά, «η οποία ήταν τελείως φανταστική». «Εκεί είναι και η ευθύνη του ανθρώπου, να ελέγχει», τόνισε, αναφερόμενος στο «bot sitting», δηλαδή στους ανθρώπους που ελέγχουν πλέον όσα παράγουν οι μηχανές.

Εκτίμησε ότι με τα χρόνια τα συστήματα θα γίνονται όλο και καλύτερα, όμως «δεν πρέπει ποτέ να την αφήσουμε να παίρνει αποφάσεις». Όπως εξήγησε, ο άνθρωπος, εκτός από λογική, έχει ηθική, συναίσθημα και συνείδηση, κάτι που οι μηχανές δεν μπορούν να έχουν. Στην ιατρική, όπου «δεν σηκώνει λάθη», ο γιατρός που υπογράφει θα έχει πάντα την ευθύνη.

Ο κ. Χρούσος πρότεινε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και ιατρικές σχολές να περνούν πιστοποίηση, όπως τα φάρμακα και τα ιατρικά μηχανήματα. Σημαντικό είναι επίσης, όπως είπε, από πού αντλούν την πληροφορία: οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, π.χ. στο PubMed, έχουν περάσει από κρίση ειδικών και είναι πιο αξιόπιστες από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Δήλωσε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη δουλειά του ευκολότερη. Έθεσε όμως μια προϋπόθεση: τα παιδιά να μεγαλώνουν με κριτική σκέψη, καθώς οι οθόνες και η αϋπνία επηρεάζουν τη μάθηση. «Εάν τα κάνουμε τα πράγματα σωστά στα σχολεία μας, στα σπίτια μας, στο τέλος η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει και θα επιταχύνει τον πολιτισμό μας», κατέληξε.

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2026», με κεντρικό θέμα «Υγεία 2030 – Σχεδιάζοντας το Σύστημα Υγείας του Αύριο», διοργάνωσαν η Next is Now και η DOME Consulting. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Οι εργασίες μεταδόθηκαν διαδικτυακά από το ygeiasummit.gr και τα enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr και enikonomia.gr, ενώ εκτενή αποσπάσματα μεταδίδει ο Real FM 97,8.

Χρυσοί χορηγοί: ELPEN, DEMO

Ασημένιοι χορηγοί: Eurolife FFH, NeuroOncology, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Integris, Εθνική Ασφαλιστική, Affidea, CORONIS Research, Bennett, Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, ΒΙΑΝΕΞ, Hellenic Healthcare Group (HHG), Diaverum, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, Siemens Healthineers, EIZO, UNI-PHARMA, RAFARM, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής Έρευνας «Καθηγητής Πέτρος Κόκκαλης»

Χορηγοί επικοινωνίας: oloygeia.gr, enikos, enikonomia.gr, real fm 97,8, realnews, real.gr