ΠΑΣΟΚ: Αν ο Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο Ανδρουλάκης δεν θα έθετε ερωτήματα στη Βουλή – Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας σε εμάς

Το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας σε κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζει ότι αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε ερωτήματα στη Βουλή, επαναφέροντας το θέμα της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας.

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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε τα ερωτήματα στη Βουλή, εκεί απ’ όπου ο Πρωθυπουργός είναι εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές.
  • Επαναλαμβάνει τα ερωτήματα που έθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή: «Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας έγινε στο όνομα μας; Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της;».
  • «Και κάτι τελευταίο: Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως «αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν».

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«Αν ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει επαρκείς απαντήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα έθετε τα ερωτήματα στη Βουλή, εκεί απ’ όπου ο Πρωθυπουργός είναι εσχάτως μόνιμα απών και κρυπτόμενος», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις κυβερνητικές πηγές.

Επαναλαμβάνει δε τα ερωτήματα που έθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη βουλή: «Η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας έγινε στο όνομα μας; Εγκρίθηκε το περιεχόμενο της;».

«Και κάτι τελευταίο: Όχι υποδείξεις πατριωτικής συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ», τονίζει, για να σχολιάσει πως «αν σήμερα σε κάποιον είχε υποχρέωση το Μαξίμου να κουνήσει το δάχτυλο, είναι στον Κοινοβουλευτικό του Εκπρόσωπο που ανενδοίαστα καλούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απευθυνθεί στον Ερντογάν».

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