Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: «Να ενημερώνεται για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός, πριν θέσει ερωτήματα στη Βουλή»

Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να ενημερώνεται για όσα έχει ήδη δηλώσει δημόσια ο πρωθυπουργός πριν απευθύνει ερωτήματα στη Βουλή για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

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Πολιτική

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός.
  • Όπως επισημαίνουν, τα ερωτήματα για τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πλευράς είχαν απαντηθεί νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν δημιουργείται κανένα νομικό προηγούμενο.
  • Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, υπογραμμίζοντας πως στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν υποχρέωση όλων.

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«Την επόμενη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θελήσει να θέσει ερωτήματα στη Βουλή, καλό θα είναι προηγουμένως να έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του για όσα έχει ήδη πει δημοσίως ο Πρωθυπουργός. Ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής» τονίζουν κυβερνητικές πηγές με αφορμή τα όσα είπε στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης και την κόντρα του με τους Σταύρο Παπασταύρου και Δημήτρη Καιρίδη.

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Όπως επισημαίνουν: «σήμερα, αργά το μεσημέρι, ο κ. Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, έθεσε από το βήμα της Βουλής ερωτήματα τα οποία είχαν ήδη απαντηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο “Greece Talks”».

Οι κυβερνητικές πηγές «ενημερώνουν -όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν- τον κ. Ανδρουλάκη ότι ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε: “Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην Ελληνική Κυβέρνηση, χωρίς να μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή σε παραπάνω λεπτομέρειες. Η ενημέρωση την οποία έχει δώσει η γαλλική πλευρά στην Τουρκία καθ’ οιονδήποτε τρόπο δεν δημιουργεί κανένα νομικό προηγούμενο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως αίτημα για αδειοδότηση”».

Και συμπληρώνουν: «Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε την ενημέρωση της Βουλής, η οποία άλλωστε πραγματοποιήθηκε και πολύ πρόσφατα. Έθεσε, μάλιστα, ένα εύλογο ερώτημα: “Πώς πρέπει να αισθάνεται ο υπουργός Εξωτερικών όταν μια ενημέρωση γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, και την ίδια ώρα, real time, διαρρέεται διαστρεβλωμένο το περιεχόμενο από αυτή την ενημέρωση;” Ας συγκρατήσει, τουλάχιστον, ο κ. Ανδρουλάκης την επισήμανση του πρωθυπουργού ότι η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, όμως εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα».

«Και στα εθνικά ζητήματα η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα δεν είναι κάτι προαιρετικό. Είναι υποχρέωση όλων», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

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