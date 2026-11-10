Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας

Να ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό για τις πρόσφατες «πολύ σοβαρές εξελίξεις» αναφορικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ζήτησε από την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ενέργεια, στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπογράμμισε ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής: «Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπουν, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Αυτή είναι η μόνη στρατηγική που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας, του Ελληνισμού αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια στην ενέργεια και την κάλεσε να στηρίξει τις δυο παρεμβάσεις – τροπολογίες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος αλλά έχουν μία πολιτική κατεύθυνση, την προστασία του λαού από την κερδοσκοπία των καρτέλ και χαμηλότερο κόστος ζωής».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκείνη δημιούργησε «αυτόν το μηχανισμό του εγκλωβισμού για εκατομμύρια καταναλωτές στα πράσινα τιμολόγια», για να σχολιάσει: «Δε νιώθετε την ανάγκη σήμερα να κάνετε μια άλλη επιλογή και να τους απαλλάξετε από τις υψηλότερες χρεώσεις; Τι είναι αυτό που σας εμποδίζει; Θα κριθείτε…». Υποστήριξε πως αν η κυβέρνηση αρνηθεί, «ο ελληνικός λαός θα έχει ένα ακόμα επιχείρημα για να σας στείλει στο σπίτι σας στις επόμενες εθνικές εκλογές, γιατί τελικά όλες οι επιλογές σας εκεί οδηγούν στο βράδυ των εκλογών: στην ήττα σας και στην πολιτική αλλαγή, για καλύτερες μέρες για όλους πολίτες».

Ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το έργο του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα και δεν χρειάζεται καμία ενημέρωση της Τουρκίας. Απευθυνόμενος στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ρώτησε «γιατί επελέγη η ενημέρωση της Τουρκίας και μάλιστα με ρηματική διακοίνωση από ένα τρίτο κράτος, τη Γαλλία». Σημείωσε ότι στις 26 Οκτωβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωνε πως τυχόν ενημέρωση θα γινόταν μόνο από τις αναδόχους εταιρείες και ρώτησε «τι άλλαξε από τότε», «γιατί αναβαθμίστηκε διπλωματικά με ρηματική διακοίνωση», αν γνώριζε εκ των προτέρων η ελληνική κυβέρνηση ότι θα γινόταν αυτή η διπλωματική κίνηση, αν είχε εγκρίνει το περιεχόμενο της και αν έγινε στο όνομα της χώρας μας και για λογαριασμό της.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση οφείλει να τοποθετηθεί και όχι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση, προσθέτοντας πως «ούτε μπορώ να κάνω ανεκτό να ακούμε τις τελευταίες ώρες φαιδρές δηλώσεις, επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα, ότι όλα έγιναν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με το ηπιότερο μέσο, όπως μας είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης». «Και τότε η δική μας NAVTEX τι ήταν;», ρώτησε. Σχολίασε επίσης, ότι η κ. Μπακογιάννη είπε πως είναι μια προφορική ενημέρωση. «Γραπτή και επίσημη επικοινωνία είναι η ρηματική διακοίνωση. Κράτος προς κράτος», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Επιπλέον, είπε ότι δεν είναι ανεκτό να ακούγονται δηλώσεις όπως από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, που «εξίσωσε τη ρηματική διακοίνωση με το χαρτάκι της ΔΕΗ για τη διακοπή ρεύματος» και του έτερου υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου «που είπε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι σαν την ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ όταν σκάβει κάτω από το σπίτι σου». «Κάτω απ’ το σπίτι της Τουρκίας σκάψαμε κ. Παπασταύρου; Συμφωνείτε με αυτές τις φαιδρές και επικίνδυνες δηλώσεις;»,

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε να υπάρξει ενημέρωση «για τον ακριβή χειρισμό που έχετε κάνει και για το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας», διότι «αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας είναι, ότι αυτό που ζητούσε η Τουρκία από την Ελλάδα στην Κάσο το 2024, βάλατε να το κάνει η Γαλλία εκ μέρους μας το 2026».

Περνώντας στα ζητήματα της ακρίβειας σε σχέση με την αγορά ενέργειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι αλλεπάλληλες κρίσεις ακρίβειας, ιδιωτικού χρέους, στέγασης και ενέργειας έχουν ως κοινό παρονομαστή «το πάρτι των καρτέλ στο οποίο πολλές φορές είστε τροχονόμοι». Καταλόγισε στην κυβέρνηση της ΝΔ παταγώδη αποτυχία στον τομέα της ενέργειας, αναφέροντας ότι σύμφωνα με τη Eurostat «το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε την υψηλότερη ενεργειακή φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ποσοστό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν διασφάλισε ότι τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης θα φτάσουν στον καταναλωτή, αλλά ότι αντίθετα «διασφάλισε τα οφέλη για τους ολιγάρχες, αλλά για τους πολίτες διασφαλίζει μόνο το κόστος, ναρκοθέτησε το ενεργειακό μέλλον της χώρας προς όφελος λίγων και ισχυρών παικτών που νέμονται τον ενεργειακό χώρο» και ότι «σπατάλησε την τεράστια ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης με αποτέλεσμα η χώρα να έχει μείνει πίσω στα δίκτυα και την αποθήκευση».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι τα στοιχεία για το κόστος που πληρώνει ο ελληνικός λαός στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι αποκαλυπτικά, και ανέφερε συγκεκριμένα ότι «το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος των τιμών μειώθηκε κατά 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. Στην Ελλάδα, αντίθετα, αυξήθηκε κατά 2,7%» και συνολικά «από το 2019 έως σήμερα, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος στο κόστος που πληρώνει στο τιμολόγιο ο πολίτης, αυξήθηκε κατά 31%, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 54%». Είπε ότι η επίδοση της κυβέρνησης είναι ότι τότε η Ελλάδα βρισκόταν στη 16η θέση της κατάταξης και σήμερα βρίσκεται στη 10η θέση των ακριβότερων χωρών.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι συντριπτικές και τις πληρώνει ο λαός. Ειδικότερα είπε ότι όταν η κυβέρνηση επέβαλε το σύστημα των χρωματιστών τιμολογίων ο κ. Σκυλακάκης δήλωνε με υπερηφάνεια ότι «το πράσινο τιμολόγιο δημιουργήθηκε για να μπορεί ο πολίτης, χωρίς να ψάχνει, να βλέπει ποιος είναι ο φθηνότερος και να πηγαίνει εκεί» και μετά μεταφέρθηκαν αυτομάτως εκατομμύρια καταναλωτές σε αυτό το καθεστώς, όμως «στη συνέχεια τα χρωματιστά τιμολόγια άρχισαν να ‘ξεβάφουν’ πρόωρα» και ο τότε υπουργός Ενέργειας δήλωνε ότι «η αγορά ενέργειας αλλάζει. Η στροφή σε σταθερά τιμολόγια ρεύματος αποτελεί πλέον μια ορθολογική επιλογή για όσους επιζητούν ασφάλεια από τις διεθνείς αναταράξεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι το αποτέλεσμα είναι «τον Νοέμβριο του 2026, οι χρεώσεις στα πράσινα τιμολόγια να είναι έως και τριπλάσιες από εκείνες των σταθερών μπλε τιμολογίων» και ότι «οι χρεώσεις για υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης φτάνουν στα πράσινα έως και τα 40 λεπτά ανά κιλοβατώρα, όταν στην αγορά υπάρχουν μπλε τιμολόγια κοντά στα 13 λεπτά». Πρόσθεσε ότι πάνω από τους μισούς οικιακούς μετρητές παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια, ενώ μόλις το 31,6% βρίσκεται στα σταθερά.

«Και τώρα η κυβέρνηση, αφού τα έκανε μαντάρα, διαφημίζει το μπλε ως καταφύγιο προστασίας. Αυτή είναι η περίφημη ενεργειακή σας πολιτική. Κανένα σχέδιο, καμία αξιοπιστία», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τόνισε ότι «η ΔΕΗ αντί να έχει έναν παρεμβατικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών, έχει γίνει ο πρωτοπόρος της κερδοσκοπίας με τους υπόλοιπους ιδιώτες να την ακολουθούν».

«Στα κέρδη μέσω των φόρων είστε μέτοχοι. Στην ακρίβεια είστε θεατές», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζοντας ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, το ΠΑΣΟΚ καταθέτει σήμερα συγκεκριμένη τροπολογία, «που προσφέρει άμεση προστασία σε εκατομμύρια νοικοκυριά». «Το 2024 μεταφέρατε αυτομάτως εκατομμύρια καταναλωτές στα πράσινα τιμολόγια, έτσι και σήμερα, προτείνουμε να εφαρμοστεί ο ίδιος μηχανισμός, ώστε να μεταφερθούν αυτόματα στα φθηνότερα σταθερά τιμολόγια του ίδιου παρόχου. Με βάση την πραγματική τους κατανάλωση, συνυπολογίζοντας την τιμή της κιλοβατώρας και το πάγιο. Εξασφαλίζουμε, δηλαδή, πρόσβαση σε οικονομικότερα τιμολόγια, με πλήρη ενημέρωση και ελευθερία επιλογής», τόνισε. Εξήγησε ότι στην πράξη ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 400 κιλοβατώρες τον μήνα, με τις χρεώσεις του Νοεμβρίου, πληρώνει στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ περίπου 118 ευρώ, ενώ με το φθηνότερο διαθέσιμο σταθερό τιμολόγιο της ίδιας εταιρείας, θα πλήρωνε περίπου 64 ευρώ, δηλαδή, σχεδόν 54 ευρώ λιγότερα τον μήνα.

Επιπλέον, με τη δεύτερη παρέμβαση του το ΠΑΣΟΚ, προτείνει «κάθε λογαριασμός κυμαινόμενου τιμολογίου να αναγράφει υποχρεωτικά, στην πρώτη σελίδα, πόσο θα πλήρωνε ο καταναλωτής για την ίδια κατανάλωση με το φθηνότερο διαθέσιμο σταθερό τιμολόγιο του παρόχου του. Για να ξέρει τι πληρώνει και τι θα μπορούσε να εξοικονομήσει».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει τις δυο τροπολογίες που «ρίχνουν ραγδαία το κόστος» για τον πολίτη, και σχολίασε πως το ζήτημα είναι ποιος έχει τη διάθεση να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, «ποιος έχει διάθεση, αντί να κάνει τον τροχονόμο, να πάρει πρωτοβουλίες, νόμους και να βάλει κανόνες, σε μια ασύδοτη αγορά που πάντα, κατά διαβολική σύμπτωση, το μάρμαρο του κόστους το πληρώνει ο ελληνικός λαός».