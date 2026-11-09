Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας

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Πολιτική

Καλώδιο Ισραήλ- Ελλάδας- Κύπρου
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Ερωτήματα προς την κυβέρνηση θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τη γνωστοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και ζητούν ενημέρωση.

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί αποσαφηνίσεις για να διαλυθεί η σύγχυση, μετά την πρωτοβουλία της Γαλλίας για ρηματική διακοίνωση. «Απαιτείται επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση και όχι κορώνες», επισημαίνει ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. «Το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων. Αν το γνώριζε και το ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση; Τι θα γίνει αν στο μέλλον το επικαλεστεί και θελήσει να το αξιοποιήσει η τουρκική πλευρά; Και γιατί δεν αρκεί η NAVTEX;» αναφέρει ακόμη.

«Γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα προχωρούσε σε ρηματική διακοίνωση; Ήταν ενήμερη η κυβέρνηση; Το είχατε εγκρίνει και με ποιο περιεχόμενο;» διερωτήθηκε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Για παζάρια σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας κάνει λόγο το ΚΚΕ. «Παζαρεύονται κυριαρχικά δικαιώματα, όπως το να δίνεται η δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιώματα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα σαν παράκτια χώρα» επισήμανε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Π.Γ. του ΚΚΕ.

«Για μία βυθομέτρηση, όχι πόντιση όπως λέει κυβέρνηση, ούτε καν εξόρυξη, το Αιγαίο απέκτησε συνδιαχειριστές. Ο Μητσοτάκης προσφέρει το ακίνητο, ο Μακρόν κρεμάει την ταμπέλα και η Άγκυρα περιμένει να παραλάβει τα κλειδιά για το καζάν – καζάν και τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Ο ελληνικός λαός και πάλι προδομένος πληρώνει τα κοινόχρηστα» τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ερωτήματα για το κατά πόσο δημιουργείται δεδικασμένο για μελλοντικές αξιώσεις της Άγκυρας θέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Οι εξελίξεις δεν προσφέρονται ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για κατάρες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε ερωτήματα, έχουμε εκχωρήσει την διαπραγμάτευση σε μια ιδιωτική εταιρεία; Θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;» δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.

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