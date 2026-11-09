Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας

Ερωτήματα προς την κυβέρνηση θέτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τη γνωστοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και ζητούν ενημέρωση.

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί αποσαφηνίσεις για να διαλυθεί η σύγχυση, μετά την πρωτοβουλία της Γαλλίας για ρηματική διακοίνωση. «Απαιτείται επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση και όχι κορώνες», επισημαίνει ο αρμόδιος τομεάρχης του κόμματος Δημήτρης Μάντζος. «Το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων. Αν το γνώριζε και το ενέκρινε η ελληνική κυβέρνηση; Τι θα γίνει αν στο μέλλον το επικαλεστεί και θελήσει να το αξιοποιήσει η τουρκική πλευρά; Και γιατί δεν αρκεί η NAVTEX;» αναφέρει ακόμη.

«Γνωρίζατε ότι η Γαλλία θα προχωρούσε σε ρηματική διακοίνωση; Ήταν ενήμερη η κυβέρνηση; Το είχατε εγκρίνει και με ποιο περιεχόμενο;» διερωτήθηκε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Για παζάρια σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας κάνει λόγο το ΚΚΕ. «Παζαρεύονται κυριαρχικά δικαιώματα, όπως το να δίνεται η δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιώματα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα σαν παράκτια χώρα» επισήμανε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του Π.Γ. του ΚΚΕ.

«Για μία βυθομέτρηση, όχι πόντιση όπως λέει κυβέρνηση, ούτε καν εξόρυξη, το Αιγαίο απέκτησε συνδιαχειριστές. Ο Μητσοτάκης προσφέρει το ακίνητο, ο Μακρόν κρεμάει την ταμπέλα και η Άγκυρα περιμένει να παραλάβει τα κλειδιά για το καζάν – καζάν και τις “Πρέσπες του Αιγαίου”. Ο ελληνικός λαός και πάλι προδομένος πληρώνει τα κοινόχρηστα» τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Ερωτήματα για το κατά πόσο δημιουργείται δεδικασμένο για μελλοντικές αξιώσεις της Άγκυρας θέτει και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Οι εξελίξεις δεν προσφέρονται ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για κατάρες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, έχουμε ερωτήματα, έχουμε εκχωρήσει την διαπραγμάτευση σε μια ιδιωτική εταιρεία; Θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας;» δήλωσε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς.