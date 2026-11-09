Eurogroup: Ανησυχία για την ενεργειακή κρίση και έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα – Πιερρακάκης: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα»

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Eurogroup στις Βρυξέλλες βρέθηκαν η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στην οικονομία της Ευρωζώνης, με τους υπουργούς Οικονομικών να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε επίσης στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής άμυνας, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της»

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, «η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα», παραπέμποντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, οι υψηλές τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή πίεσης για τις οικονομίες της Ευρωζώνης, ενώ παραμένει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης του πληθωρισμού. Αναφέρθηκε, ακόμη, στη συζήτηση που είχαν οι υπουργοί Οικονομικών με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για τις αμυντικές δαπάνες, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη «πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της», σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών και προκλήσεων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Η συνεδρίαση του Ecofin

Με την ολοκλήρωση του Eurogroup, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στη συνεδρίαση του Ecofin, όπου αναμένεται να κυριαρχήσει η συζήτηση για τη νέα ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική στα προϊόντα καπνού.

Η πρόταση προβλέπει νέο πλαίσιο φορολόγησης για τα καπνικά προϊόντα, αύξηση των ελάχιστων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης και επέκταση της φορολογίας σε νέα προϊόντα νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις για το σχέδιο, ζητώντας μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των μέτρων, καθώς και πρόνοιες για την προστασία της καπνοβιομηχανίας και των εργαζομένων στον κλάδο.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες ότι οι αυξήσεις στις τιμές των καπνικών προϊόντων ενδέχεται να ενισχύσουν το λαθρεμπόριο, προβληματισμό που συμμερίζονται και άλλες χώρες, όπως η Ιταλία.

Διαφορετικές ενστάσεις έχουν διατυπώσει και άλλα κράτη-μέλη. Η Σουηδία ζητεί ειδική μεταχείριση για προϊόντα νικοτίνης που χρησιμοποιούνται ευρέως στη χώρα, ενώ η Ουγγαρία εστιάζει στην ανάγκη προστασίας της εγχώριας καπνοβιομηχανίας.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μένει να φανεί εάν οι υπουργοί Οικονομικών θα καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν υπάρξει συμβιβασμός, θα ακολουθήσει η νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν από την εφαρμογή των νέων κανόνων.