Διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Προφυλακιστέος ο 45χρονος που σκότωσε τα ανίψια του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 45χρονο Ινδό, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία των δύο ανιψιών του, το πρωί της περασμένης Τρίτης (3/11) μέσα σε χοιροτροφική μονάδα στις Λιβανάτες.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11), ο 45χρονος κρίθηκε ομόφωνα προσωρινά κρατούμενος και αναμένεται να οδηγηθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Η δικαστική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στον ειδικό θάλαμο – κελί του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο δράστης του διπλού φονικού. Εκεί μετέβησαν ο ανακριτής και η εισαγγελέας, συνοδευόμενοι από γραμματέα και διερμηνέα, προκειμένου να λάβουν την απολογία του 45χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά στους αστυνομικούς. Ισχυρίστηκε εκ νέου ότι τα δύο ανίψια του, ηλικίας 26 και 24 ετών, του συμπεριφέρονταν άσχημα και απαξιωτικά και ότι δεν τον άκουγαν, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει την αποτρόπαια πράξη του. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τις ανακριτικές αρχές.

Οι διώξεις σε βάρος του 45χρονου

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του 45χρονου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία.

Με την έκδοση του εντάλματος προσωρινής κράτησης και το εξιτήριο από το νοσοκομείο αναμένεται να οδηγηθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Φθιώτιδας, όπου και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μεταγωγή του σε φυλακή της χώρας.

Το χρονικό του μακελειού

Υπενθυμίζεται ότι η διπλή δολοφονία διαπράχθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης, μέσα στην χοιροτροφική μονάδα, όπου εργάζονταν και τα τρία πρόσωπα. Ύστερα από έντονη λογομαχία, ο 45χρονος επιτέθηκε στα δύο ανίψια του καταφέρνοντάς τους θανατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι και σίδερο.

Αμέσως μετά την πράξη του, είχε ανέβει σε σιλό απειλώντας να πέσει στο κενό, ωστόσο, πείστηκε από ειδικό διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ. να παραδοθεί. Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο νοσοκομείο, καθώς έφερε τραύματα, τα οποία είχε προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του.