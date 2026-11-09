Σάλος στις ΗΠΑ: Φοιτήτριες προσποιούνται τις μαϊμούδες έξω από διαμέρισμα μαύρων συμφοιτητριών τους – ΒΙΝΤΕΟ

Σάλος έχει προκληθεί στις ΗΠΑ εξαιτίας βίντεο που έχει καταγράψει τρεις λευκές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου του Μισισιπή να κάνουν ήχους μαϊμούς και κινήσεις που παραπέμπουν στο συγκεκριμένο ζώο, έξω από διαμέρισμα όπου μένουν τρεις μαύρες συμφοιτήτριές τους. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού Ring και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει προκαλέσει οργή, με χιλιάδες χρήστες να ζητούν από το πανεπιστήμιο να λογοδοτήσουν οι εμπλεκόμενες.

Το βίντεο δημοσίευσε στο TikTok η φοιτήτρια Τζακίρα Μέτκαλφ, η οποία ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις περίπου 20:37. Στα πλάνα εμφανίζονται δύο γυναίκες να πλησιάζουν την πόρτα του διαμερίσματος. Η πρώτη χτυπά το στήθος της και βγάζει ήχους που μιμούνται μαϊμού, ενώ η δεύτερη επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους προς την κάμερα.

Μια τρίτη γυναίκα περνά από το σημείο, κοιτάζοντας προς την πόρτα.

Η Μέτκαλφ ανάρτησε το υλικό το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα:

«Τι έχουμε να πούμε γι’ αυτό;». Σε σχόλιό της στο TikTok διευκρίνισε ότι οι γυναίκες που εμφανίζονται στο βίντεο είναι γειτόνισσές της και μένουν στο διαμέρισμα από πάνω.

Πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες οργισμένα σχόλια

Το βίντεο ξεπέρασε τις 11 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν το περιστατικό, ζητώντας από τη διοίκηση του πανεπιστημίου να διερευνήσει την υπόθεση και να υπάρξουν συνέπειες για τις γυναίκες που καταγράφονται στα πλάνα.

Γυναίκα που συστήθηκε ως μητέρα μίας από τις μαύρες φοιτήτριες δημοσίευσε το βίντεο στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη φτάσει στη διοίκηση του πανεπιστημίου.

Ring camera catches ‘white Ole Miss coeds making monkey noises outside black students’ apartment’ https://t.co/jPikCGP35r https://t.co/qPpwi8PolM — New York Post (@nypost) November 8, 2026

«Και θέλω να είμαι ξεκάθαρη: Αν βλέπετε αυτό το βίντεο και πραγματικά δεν αντιλαμβάνεστε τι λάθος υπάρχει σε αυτή τη συμπεριφορά, παρακαλώ διαγράψτε με. Είναι προφανές ότι δεν μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησαν να ταυτοποιήσουν τις γυναίκες που εμφανίζονται στο βίντεο, ωστόσο η ταυτότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου του Μισισιπή επιβεβαίωσε στην εφημερίδα New York Post ότι η διοίκηση έχει ενημερωθεί για το βίντεο και ότι το περιστατικό διερευνάται.

Παράλληλα, το πανεπιστήμιο καταδίκασε τη συμπεριφορά που καταγράφεται στα πλάνα, κάνοντας λόγο για «προσβλητικές, επώδυνες και απαράδεκτες συμπεριφορές».