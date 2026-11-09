Προκλητικός Ερντογάν για το Κυπριακό: «Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί – Χαμένος χρόνος τα υπόλοιπα μοντέλα»

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις με αποδέκτη τη διεθνή κοινότητα προχώρησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέp Ταγίπ Ερντογάν, επιβεβαιώνοντας την αδιάλλακτη στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν απέρριψε κατηγορηματικά κάθε προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών για μια ομοσπονδιακή λύση, χαρακτηρίζοντας τα προηγούμενα μοντέλα «χαμένο χρόνο», και απαίτησε την παγκόσμια αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνο του τον τουρκοκυπριακό λαό»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις προσπάθειες διεθνούς αναγνώρισης της «ΤΔΒΚ», ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε αδιάλλακτο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, συνδέοντας το Κυπριακό με ζήτημα «εθνικής υπόθεσης».

«Φίλοι μου, ποτέ δεν θα αφήσουμε τον τουρκοκυπριακό λαό μόνο του και ανπεράσπιστο. Όλος ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει και να το απομνημονεύσει αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

«Το Κυπριακό δεν είναι απλώς ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για εμάς. Δεν βλέπουμε την απουσία λύσης ως λύση και στεκόμαστε υπέρ μιας λύσης δύο κρατών. Η στάση μας στο Κυπριακό είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη».

«Χαμένος χρόνος»

Ο Τούρκος ηγέτης επέμεινε στη λογική της διχοτόμησης, απορρίπτοντας τα διαπραγματευτικά πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και αξιώνοντας τον τερματισμό της απομόνωσης του ψευδοκράτους.

«Είναι πλέον απαραίτητο να γίνει αποδεκτή η πραγματικότητα ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη στο νησί. Τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν επανειλημμένα και απέτυχαν κάθε φορά λόγω διαφόρων παιχνιδιών αποτελούν χάσιμο χρόνου και ενέργειας», ανέφερε.

«Καλούμε όλα τα κράτη, ειδικά τους φίλους και αδελφούς μας, να αναγνωρίσουν την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” και να συνάψουν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της, προκειμένου να στηρίξουν τη διαρκή ειρήνη στο νησί της Κύπρου».

«Εθνικός σκοπός» η συνέχιση των πιέσεων

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ερντογάν υποσχέθηκε συνέχιση των μονομερών ενεργειών και της πίεσης στα διεθνή φόρα, επαναλαμβάνοντας τις αξιώσεις που είχε προβάλει από το βήμα του ΟΗΕ.

«Όπως είπα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να κατοχυρωθούν και η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία υποβάλλεται πρέπει να τερματιστεί», τόνισε.

«Την επόμενη περίοδο, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα στο πλαίσιο αυτού του καλέσματος και να στεκόμαστε δίπλα στην “ΤΔΒΚ” σε διεθνείς πλατφόρμες. Τα βήματα και τα έργα που θα αυξήσουν την ορατότητα της “ΤΔΒΚ” θα συνεχιστούν. Το Κυπριακό θα συνεχιστεί μέχρι να επικρατήσει η δικαιοσύνη. Αυτή είναι μια εθνική υπόθεση που πρέπει να επιδιώξουμε. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό από τώρα και στο εξής».