Θεσσαλονίκη: «Απομακρύνετε αντικείμενα και κατεβάστε ρολά»: Συστάσεις στους καταστηματάρχες για τις πορείες του Πολυτεχνείου

Συστάσεις προς τα μέλη του για τις 17 Νοεμβρίου, ημέρα εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου, απευθύνει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κατόπιν ενημέρωσης από τη Διεύθυνση Αστυνομίας για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων και πορειών, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμούς σε ορισμένες περιοχές.

«Οι Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.), στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, θα λάβουν τα απαραίτητα αστυνομικά μέτρα με σκοπό την αποτροπή εκδήλωσης έκνομων ενεργειών ή εν γένει αντικοινωνικών συμπεριφορών» αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος, καλώντας παράλληλα τους καταστηματάρχες να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των καταστημάτων τους.

Επίσης, απευθύνεται παράκληση να φροντίσουν για την απομάκρυνση από τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων πάσης φύσεως υλικών, αντικειμένων ή απορριμμάτων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές και φθορές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος εφιστά επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: