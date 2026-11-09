Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νέο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας – Τι συζήτησαν

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Πολιτική

Μητσοτάκης
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Luca Niculescu, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων του.

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Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ρουμανίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενέργειας.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς ελληνικής τεχνογνωσίας προς τη Ρουμανία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των κρατικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

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