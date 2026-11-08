Μητσοτάκης: Το αναβαθμισμένο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά δίνει στους αθλητές τη δυνατότητα για προπονήσεις 12 μήνες τον χρόνο

Μία σημαντική επένδυση για το νομό Σερρών χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο αναβάθμισης του χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά, διότι, όπως είπε, δίνει τη δυνατότητα στους αθλητές να κάνουν τις προπονήσεις τους 12 μήνες στο χρόνο.

«Όραμα του ελληνικού τουρισμού πρέπει να είναι τουρισμός 12 μήνες το χρόνο. Ανάπτυξη νέων τουριστικών προορισμών και κυρίως αξιοποίηση του ορεινού τουρισμού, αυτού του απίστευτου πλούτου ορεινών όγκων που έχουμε στην πατρίδα μας, πολλοί εκ των οποίων δεν είναι ακόμη γνωστοί στους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό. Και τέτοιες επενδύσεις ακριβώς μας βοηθούν να αναπτύξουμε και αυτήν την πτυχή τουριστικού μας προϊόντος. Οι επενδύσεις στις αθλητικές υποδομές είναι ότι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε στη νέα γενιά. Και, ειδικά, σε μία εποχή που προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά από τις οθόνες των κινητών και τους εθιστικούς αλγόριθμούς, που τα θέλουν κολλημένα σε εφαρμογές που ουσιαστικά δεν τους προσφέρουν τίποτε. Το να μπορούμε να τους δώσουμε ουσιαστικές εναλλακτικές άθλησης είναι πραγματικά ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε», τόνισε ο πρωθυπουργός.

‘Ολγα Κεφαλογιάννη: Η επένδυση στον Λαϊλιά υπηρετεί τους στρατηγικούς μας στόχους για βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού και παράδοσης του αναβαθμισμένου χιονοδρομικού κέντρου Λαϊλιά.

«Η σημερινή μέρα ανήκει πρώτα στους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών που φροντίζουν το βουνό και γνωρίζουν τις ανάγκες του. Από την συνεργασία τους με το Υπουργείο Τουρισμού προέκυψε ένα έργο ουσιαστικής σημασίας για τις Σέρρες, για την ευρύτερη περιοχή και για τον ορεινό τουρισμό της χώρας μας», είπε στην ομιλία της η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και πρόσθεσε: «Η επένδυση στον Λαϊλιά υπηρετεί τους στρατηγικούς μας στόχους για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Δημιουργεί ευκαιρία στην περιφέρεια, εμπλουτίζει όσα προσφέρει η χώρα μας από ειδικές μορφές τουρισμού και βοηθά την τουριστική δραστηριότητα να επεκταθεί σε περισσότερους προορισμούς και σε περισσότερους μήνες τον χρόνο. Για το Υπουργείο Τουρισμού η ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Θέλουμε η ορεινή Ελλάδα να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αποτελεί ολοκληρωμένη ταξιδιωτική επιλογή για όλο το χρόνο. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία είναι πολλαπλά».

Η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι κατευθύνθηκαν σημαντικοί πόροι του Υπουργείου Τουρισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο έργο για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα ειδικό πρόγραμμα προβολής της ορεινής Ελλάδας.

Στο ίδιο έργο εντάσσεται για αναβάθμιση υποδομών σε τέσσερα χιονοδρομικά κέντρα. Στο Ανήλιο Μετσόβου, στον Παρνασσό, στα Τρία Πέντε Πηγάδια και στον Λαϊλιά.

Ειδικά για τον Λαϊλιά ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ (9.983.000 ευρώ). Η επένδυση περιλαμβάνει εκσυχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια νέου εξοπλισμού, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα.

«Οι παρεμβάσεις αυτές υπηρετούν έναν σαφή στόχο: Ένα κέντρο πιο λειτουργικό, πιο φιλικό προς το περιβάλλον, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και δυνατότητες καινοτομίας για τη χώρα μας», σημείωσε η υπουργός και στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της προσβασιμότητας.

«Επενδύουμε στον ορεινό τουρισμό για να διαμορφώσουμε μία ταξιδιωτική εμπειρία ανταγωνιστική και αντάξια του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας. Η επιτυχία αυτής της επένδυσης θα φανεί εδώ, στις Σέρρες, στους επισκέπτες που θα γνωρίσουν το Λαϊλιά και θα θέλουν να επιστρέψουν. Στους επαγγελματίες που θα έχουν δουλειά περισσότερους μήνες τον χρόνο και στους νέους που θα μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους στον τόπο τους», υπογράμμισε η κ. Κεφαλογιάννη.