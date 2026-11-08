LIVE UPDATE
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ρεκόρ με 85.000 δρομείς από 124 χώρες – Ποιοι δρόμοι κλείνουν σήμερα στην Αττική, πώς λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης αφήνει σκόπιμα αναπάντητο το ερώτημα για το καλώδιο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΚΚΕ
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Όσο γελοίο είναι ο κ. Μητσοτάκης να παρουσιάζει ως απάντηση στην ακρίβεια την παράταση της λεγόμενης “Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών”, που καμιά λαϊκή οικογένεια δεν έχει αντιληφθεί καν, άλλο τόσο εξοργιστικό είναι να βαφτίζει “ελάφρυνση” τη θηλιά που κράτος, τράπεζες και funds έχουν βάλει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά» αναφέρει το ΚΚΕ,σε σχόλιό του, για την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για το καλώδιο – Τι είπε για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών

«Το κόστος ζωής, το οποίο αναδεικνύεται σε Νο 1 πρόβλημα σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο, από τις εκλογές των ΗΠΑ μέχρι το Παρίσι των εκατομμυρίων διαδηλωτών και φυσικά στη χώρα μας, είναι το αποτέλεσμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της πολιτικής στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, προτεραιότητες όλων των κυβερνήσεων και της ελληνικής» προσθέτει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Όσο για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο κ. Μητσοτάκης σκόπιμα αφήνει αναπάντητο το βασικό ερώτημα: έχει παρασχεθεί από τη γαλλική εταιρεία οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση στο τουρκικό κράτος, η οποία του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας; Σε κάθε περίπτωση και από αυτό το έργο θα κερδίσουν μόνο οι εγχώριοι και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ενώ ο λαός βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στην ενεργειακή φτώχεια, παράλληλα με τους μεγάλους κινδύνους που επωμίζεται».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ