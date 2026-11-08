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Βελόπουλος: Όταν μειώνεις δήθεν τις τιμές σε 1.000 κωδικούς ενώ είναι 50.000, τότε ή έχεις «πρόβλημα» στην αριθμητική είτε κοροϊδεύεις τους Έλληνες

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Πολιτική

Ο Κυριάκος Βελόπουλος
Πηγή: Intime
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«Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποπληρώσει τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, οι υπουργοί τα δικά τους δάνεια, κλείσουν τα κοράκια των funds και μας πουν σε πόσους έκανε το σύστημα κούρεμα 90% των χρεών, τότε θα έχει δικαίωμα ο πρωθυπουργός να ομιλεί για τους “ομήρους δανειολήπτες”», αναφέρει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Όταν μειώνεις δήθεν τις τιμές σε 1.000 κωδικούς ενώ οι κωδικοί είναι 50.000 τότε ή έχεις “πρόβλημα” στην αριθμητική είτε κοροϊδεύεις τους Έλληνες υπηρετώντας τα καρτέλ», δήλωσε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.  Ο κ. Βελόπουλος πρόσθεσε αναφερόμενος στην κυβέρνηση: «Είτε ανόητοι, είτε υπηρέτες των καρτέλ, είναι άκρως επικίνδυνοι για τους Έλληνες που φτωχοποιούν με τις πολιτικές τους».

«Επί 8 χρόνια ο πρωθυπουργός άφηνε ασύδοτα τα λαμόγια και τους φοροφυγάδες να αλωνίζουν και τώρα πανηγυρίζει που «ξαφνικά» συλλαμβάνονται απατεώνες, δίδονται στην δημοσιότητα ονόματα και εταιρείες, σε αντίθεση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των απευθείας αναθέσεων που εμπλέκονται οι «γαλάζιοι λαγοκέφαλοι» όπου ακόμα και σήμερα επικρατεί ομερτά στα πρότυπα της μαφίας…» τονίζει ακόμη απαντώντας στα περί πάταξης της φοροδιαφυγής.

 

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