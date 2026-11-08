ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει άλλες 90 προτεραιότητες – Οι πολίτες έχουν ήδη αρκετούς λόγους να δώσουν προτεραιότητα στην πολιτική αλλαγή

Οι πολίτες μετρούν λογαριασμούς και χρέη. Ο κ. Μητσοτάκης μετρά «παρεμβάσεις» και υποσχέσεις, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε τις αμερικανικές εκλογές για να ανακαλύψει ότι το κόστος ζωής καθορίζει την καθημερινότητα και τις επιλογές των πολιτών. Στην Ελλάδα, όμως, κυβερνά ο ίδιος από το 2019. Η ακρίβεια, η στεγαστική ασφυξία και η ανασφάλεια των δανειοληπτών φέρουν την υπογραφή της πολιτικής του.

Παρατείνει τις «πρωτοβουλίες μείωσης τιμών», ενώ αρνείται τον μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και τα φάρμακα. Διατηρεί τους υψηλούς φόρους στα καύσιμα και αφήνει ανέγγιχτα τα υπερκέρδη. Η ακρίβεια αδειάζει τα πορτοφόλια και γεμίζει τα κρατικά ταμεία. Δημοσιονομικός χώρος υπάρχει. Η κυβέρνηση επιλέγει ποιους θα στηρίξει» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι «Το μεγαλύτερο θράσος, όμως, βρίσκεται στον ισχυρισμό ότι “προστατεύσαμε την κύρια κατοικία”. Ας τον επαναλάβει ο πρωθυπουργός μπροστά σε μια οικογένεια που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της. Ας εξηγήσει πώς βαφτίζει προστασία την έκθεση των δανειοληπτών στις απαιτήσεις των funds και των servicers».

Τι αναφέρει για τα κόκκινα δάνεια και τους servicers

«Πανηγυρίζει για τη μείωση των κόκκινων δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Τα χρέη, όμως, εξακολουθούν να βαραίνουν τους πολίτες. Η Τράπεζα της Ελλάδος καταγράφει σχεδόν 80 δισ. ευρώ δάνεια υπό τη διαχείριση των servicers. Η μεταφορά ενός δανείου από την τράπεζα σε ένα fund δεν σβήνει ούτε ένα ευρώ από την οφειλή μιας οικογένειας.

Για τα πρόστιμα, ας απαντήσει συγκεκριμένα: πόσα επιβλήθηκαν, πόσα εισπράχθηκαν και ποιες παραβάσεις σταμάτησαν; Το δεκαπλάσιο ανώτατο όριο αποκτά αξία όταν συνοδεύεται από ελέγχους και κυρώσεις που εφαρμόζονται.

Και ας σταματήσει να παρουσιάζει τη στήριξη επιμέρους θετικών ρυθμίσεων ως συγχωροχάρτι για τη συνολική πολιτική του. Η υπερψήφιση μιας βελτίωσης δεν διαγράφει τις ευθύνες της κυβέρνησης για τον «Ηρακλή», τις κρατικές εγγυήσεις και τα προνόμια των servicers.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διεκδικεί κατάργηση του «Ηρακλή», προστασία της πρώτης κατοικίας και βιώσιμες ρυθμίσεις. Προτείνει την άμεση αποκατάσταση της περιουσίας του ΕΦΚΑ με εγγυήσεις του Δημοσίου και την αξιοποίησή του ως εθνικού επενδυτή, μαζί με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για τη ρύθμιση χρεών και τη δημιουργία κοινωνικής κατοικίας. Ζητά Εξεταστική Επιτροπή για να ελεγχθούν οι ευθύνες και οι ροές δισεκατομμυρίων.

Η διακήρυξη ότι «δεν υπάρχουν πρόσωπα που εξαιρούνται από τον έλεγχο» δεσμεύει πρώτα την κυβέρνηση. Ισχύει και για τις πολιτικές ευθύνες στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων; Οι παραγωγοί χρειάζονται έγκαιρες πληρωμές και λογοδοσία, όχι να πληρώνουν οι ίδιοι το κόστος του σκανδάλου» συνεχίζει η Κουμουνδούρου.

Τι αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για το καλώδιο

«Για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, περιμένουμε την πραγματική εκτέλεση των ερευνών και του έργου. Η έκδοση αδειών και NAVTEX θα κριθεί στην πράξη. Έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει άλλες 90 προτεραιότητες μέχρι τις εκλογές. Οι πολίτες έχουν ήδη αρκετούς λόγους να δώσουν προτεραιότητα στην πολιτική αλλαγή» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.