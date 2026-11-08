Στο «Voice» ο… κλώνος του Πάνου Μουζουράκη – «To να μην γυρίσω ήταν σαν να παραδέχομαι ότι δεν μου αρέσει η φωνή μου»

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές των χθεσινών blind auditions του The Voice χάρισε ο Παντελής Γλυκύς, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Madame» του Πάνου Μουζουράκη. Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα, ο 41χρονος από το Πισσούρι της Λεμεσού άφησε άφωνους τους τέσσερις coaches, καθώς η χροιά της φωνής του έμοιαζε εντυπωσιακά με εκείνη του δημιουργού του κομματιού.

Η εξαιρετική του εμφάνιση οδήγησε και τους τέσσερις κριτές να πατήσουν το κουμπί και να γυρίσουν τις καρέκλες τους, με τον ίδιο -όπως ήταν φυσικό- να επιλέγει να ενταχθεί στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

«To να μην γυρίσω εγώ ήταν σαν να παραδέχομαι ότι δεν μου αρέσει η φωνή μου», σχολίασε γελώντας ο Μουζουράκης, ενώ στη συνέχεια είπε: «Τόσο καιρό φοβόμουν μην βγει κανένα AI και να μπορεί να με κάνει και τώρα…».

Στη συνέχεια, οι δύο τους βρέθηκαν μαζί στη σκηνή και τραγούδησαν ντουέτο το «Madame», με το κοινό να τους καταχειροκροτεί.