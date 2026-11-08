Κηφισιά: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε με 187 χιλιόμετρα στην Αθηνών-Λαμίας

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Χειροπέδες σε έναν 15χρονο οδηγό αυτοκινήτου πέρασαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) στην Κηφισιά, καθώς κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος εντοπίστηκε στη 01:40 στο 23ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα, να τρέχει με 187 χλμ./ώρα -αντί του ορίου των 90 χλμ./ώρα- χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Μαζί του συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η 42χρονη μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.