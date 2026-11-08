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Λέσβος: «Φτάνει η καταστροφή» – Με μαύρες σημαίες και συνθήματα οι κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων πριν από την παρέλαση για την απελευθέρωση της Μυτιλήνης

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κτηνοτρόφοι- Λέσβος- κινητοποιήσεις
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Σε συμβολική κατάληψη του δρόμου απέναντι από την εξέδρα των επισήμων προχώρησαν κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από τις 10:00 το πρωί έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης για την απελευθέρωση της Μυτιλήνης από την οθωμανική κυριαρχία, αποχώρησαν και η παρέλαση ξεκίνησε.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν να ανοίξουν τα σφαγεία και να τους καταβληθούν αποζημιώσεις για το γάλα που καταστράφηκε λόγω του αφθώδους πυρετού, καθώς και για τις ζωοτροφές. Όπως τονίζουν, βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση. 

κτηνοτρόφοι- Λέσβος- κινητοποιήσεις

Οι κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν κρατώντας μαύρες σημαίες δίπλα στις ελληνικές, ενώ κρατούσαν και πλακάτ με συνθήματα, όπως “κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, ζώα στη σφαγή, ακούστε τη φωνή μας, φτάνει η καταστροφή”.

κτηνοτρόφοι- Λέσβος- κινητοποιήσεις

Κατά τη διάρκεια σύντομης συνάντησης με τον δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, του έθεσαν το αίτημά τους να μην παραστούν πολιτικοί στην εξέδρα των επισήμων και να εκπροσωπηθούν σε αυτήν μόνο τα σώματα ασφαλείας και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Ο δήμαρχος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους κτηνοτρόφους και καταδίκασε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το πρόβλημά τους.

κτηνοτρόφοι- Λέσβος- κινητοποιήσεις

Οι συγκεντρωμένοι προειδοποίησαν ότι από αύριο οι πολιτικοί του τόπου θα θεωρούνται ανεπιθύμητοι και προανήγγειλαν νέες κινητοποιήσεις.

Ισχυρή ήταν η παρουσία της Αστυνομίας και του Λιμενικού στην περιοχή. Την κυβέρνηση είχε προγραμματιστεί να εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Παιδείας και καθηγητής Κτηνιατρικής, Νίκος Παπαϊωάννου.

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